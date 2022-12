Antonella Fiordelisi fa infuriare anche Attilio Romita: “Ma che sei una selvaggia?”

Antonella Fiordelisi riesce a far infuriare anche Attilio Romita: ecco che cosa è successo

L’8 dicembre nella casa del Grande Fratello VIP 7: non solo albero di Natale. Ieri infatti, nella casa del programma di Canale 5, non sono mancate le discussioni. Ce n’è stata una davvero infuocata anche tra Attilio Romita, che di soliti mantiene ben saldi i nervi, e Antonella Fiordelisi. Tutto è iniziato da un appello che la bella influencer ha lanciato al pubblico e a chi la segue, chiedendo di votare contro Daniele nel televoto, in modo da mandarlo a casa.

La Fiordelisi ha usato queste parole per il suo appello: “Pubblico votate Charlie come preferito vi prego, fuori Daniele. Dobbiamo sperare che esca Daniele, fuori lui così prendiamo il suo armadio e prendiamo le sue due ante. No io sono serie non scherzo. Se non esce lo nomino così ho le sue due ante in più. Perché lui deve avere più ante di tutti?”. Le parole di Antonella non sono affatto piaciute a Romita che questa volta, non è rimasto in silenzio.

Attilio Romita si infuria con Antonella Fiordelisi

“Senti adesso cominci a rompermi i cog***i. Antonella ti devo mandare a fare in c**o adesso o devo aspettare domani mattina? “ ha detto Attilio Romita che era a letto, e forse non avrebbe pensato alla litigata, ma che alla fine ha perso la pazienza. Dopo pochi istanti, ascoltando la replica di Antonella, il vippone si è alzato in piedi e ha continuato la sua arringa.

“Non si può buttare m**da su una persona con cui sei in buoni rapporti, una persona che tra l’altro è anche amica del tuo compagno e che ti ha sempre trattato bene. Continui a dire ‘speriamo che se ne vada. Ma che sei una selvaggia? Ascolta, ma come cavolo ti comporti? Ma ti rendi conto di quello che dici?” ha detto Attilio parecchio arrabbiato con la ragazza. Il tutto mentre Edoardo a pochi passi da questa discussione, assistenza in silenzio.

“Dici che speri che se ne vada una delle poche persone per bene di questo gioco. Questa è una giungla, un minimo di base di rapporti umani e di rispetto. Speri che esce per un armadio. Ragazzi facciamola finita che mi avete amareggiato“ ha concluso Attilio, non volendo neppure ascoltare la replica di Antonella.