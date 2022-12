GF Vip: Antonino Spinalbese lascia la casa per un intervento

Antonino Spinalbese deve sottoporsi ad un intervento chirurgico, si prepara a lasciare la casa del GF Vip

Antonino Spinalbese a breve lascerà la casa del GF Vip, deve sottoporsi ad un intervento chirurgico. Ai compagni di reality ha confidato che sta soffrendo troppo, che non riesce più a resistere, tutta a causa di una cisti in un punto delicato. Antonino Spinalbese dovrà lasciare la casa del Grande Fratello Vip ma solo per qualche giorno, il tempo necessario per l’operazione e per riprendersi, per le cure necessarie e ogni attenzione. Sarà il medico ovviamente a decidere quando il vippone potrà fare ritorno nella casa più spiata d’Italia e continuare il suo gioco. Mentre Ginevra Lamborghini è in quarantena per potere entrare, lui sta per uscire: i due rischiano di non incontrarsi?

L’operazione di Antonino Spinalbese

Sembra che Antonino soffra a causa di una cisti al coccige, un problema che gli sta rendendo difficili le sue giornate. Spinalbese ha raccontato agli altri che a breve potrebbe lasciare il gioco per rimuovere la cisti, per sottoporsi ad una piccola operazione. Non è il primo concorrente che in questa edizione lascia per qualche giorno la casa ma per lui sarà tutto un po’ più lungo. Il GF Vip gli concede di lasciare il gioco ma non vuole perderlo. Faranno quindi di tutto per non far perdere all’ex di Belen Rodriguez nemmeno una puntata.

Sembra che potrebbe uscire già domenica o lunedì e poi restare in quarantena almeno 5 giorni. Considerando che eccezionalmente la puntata andrà in onda di sabato, stasera, i conti tornano. La domanda è se Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini riusciranno ad incontrarsi. Lei dovrebbe restare per una settimana e c’è chi pensa che in realtà si daranno il cambio. “Antonino ha appena detto che domenica o lunedì esce per la ciste e gli hanno detto che starà fuori per cinque giorni se non di più in base a cosa dirà poi il dottore” i telespettatori sono sempre molto attenti.