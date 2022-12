Micol ed Edoardo sempre più vicini per la gioia degli Incorvassi: si accende la passione?

Nella casa del Grande Fratello VIP è nata una nuova coppia? Micol ed Edoardo sembrano essere sempre più complici per la gioia degli Incorvassi

Questa sera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello VIP 7 e probabilmente, tra le altre cose, si parlerà anche del rapporto molto intimo che sta nascendo tra Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi. Da settimane i due si annusano e pare che negli ultimi giorni, si siano parecchio avvicinati, concedendosi qualche innocente bacio a stampo e delle effusioni sotto le coperte. Edoardo Tavassi, qualche giorno fa, aveva raccontato alle sue amiche vippone e ai suoi amici, quello che Micol, gli aveva detto. Sulla possibilità che si lasci andare in una storia d’amore in un programma televisivo e via dicendo. Forse la sorella di Clizia, è un po’ trattenuta?

Edoardo, pochi giorni fa, aveva spiegato ai suoi coinquilini quella che è la posizione di Micol in merito alla possibilità di avere una storia nella casa del Grande Fratello VIP. “Dice che qui non vuole lasciarsi andare e io la rispetto. Certo che però non elemosino nulla” aveva spiegato il fratello di Guendalina.

“Ci siamo anche detti quando abbiamo capito di piacerci. Che poi è stato un po’ nello stesso momento. Abbiamo molte cose in comune, con lei sto proprio bene anche solo a parlare. Ancora però non è successo nulla. Per adesso ci sono solo due persone che non si sono indifferenti e si piacciono” queste le parole di Edoardo. Da quelle confidenze però forse qualcosa è cambiato visto che i due si sono scambiati tenere effusioni…

Micol ed Edoardo si sono lasciati andare? Le ultime news dal GF VIP 7

Qualcosa sotto le coperte sembra essere successo. I due potrebbero aver solo parlato, potrebbero essersi dati un bacio, potrebbero aver giocato. Non possiamo saperlo, chissà. Forse Alfonso Signorini chiederà un commento ai due vipponi nella puntata di oggi del Grande Fratello VIP 7? Non ci resta che sintonizzarci su Canale 5 per scoprirlo.