Daniele e Oriana pace fatta tra abbracci e confidenze: “Sei bellissimo” e spiffera un segreto

Pace fatta nella casa del Grande Fratello VIP 7 tra Oriana e Daniele: ecco che cosa è successo, con un segreto che la Marzoli ha rivelato e riguarda Antonino

E’ proprio vero che nella casa del Grande Fratello VIP può succedere di tutto. E che gli equilibri possono cambiare nel corso di una settimana. Negli ultimi giorni, Oriana Marzoli, si è allontanata da Antonino e a quanto pare, ha riscoperto che nella casa, ci sono altre persone interessanti. Una potrebbe essere Daniele dal Moro. Tra i due sin dal primo giorno era scattata una bella chimica ma Daniele, aveva interrotto ogni rapporto, dopo che Oriana si era avvicinata a Spinalbese. Più volte ha etichettato la venezuelana come una persona falsa, tra loro non sono mancate le litigate. Ieri notte però, i due si sono nuovamente avvicinati e ci sono state delle confessioni da parte della Marzoli, molto interessanti.

“Io mi sono trovata con te dal primo giorno. Antonino nemmeno mi guardava. Io parlavo con te all’inizio e ci trovavamo bene. Quando tu non mi chiedevi più nulla a me dava fastidio” ha confidato Oriana a Daniele e ha deciso poi di aprirsi con lui…

Il riavvicinamento tra Oriana e Daniele

La confessione di Oriana a Daniele: “Poi tu ti sei incavolato e io mi ero baciata con lui. Mi dispiace per tutto quello che è successo. Quando ho pianto dopo aver litigato con te… io sono sensibile anche se faccio la forte. Quando ho litigato con te mi sono chiusa in confessionale e ho pianto.“

Oriana ricorda a Daniele del suo interesse iniziale, non solo, ha rivelato anche dei retroscena su Spinalbese: “Io rimango male, perché non volevo discutere con te, te lo giuro. Tu mi piacevi! Te lo giuro su mia mamma. Ero appena entrata e uscivo da una situazione schifosa. So che ci sei rimasto male quando ti ho detto che se mi ero avvicinata a te era solo per indispettire lui. Ma non sai la verità. Antonino mi chiedeva di dirti che io mi ero avvicinata a te per ingelosire lui. Sarah e Luciano lo sanno. E infatti per questo che Luciano lo chiamava burattinaio.“

Poi ha concluso: “E poi quando mostri le tue emozioni sei bellissimo! Io sono troppo felice di aver chiarito con te. Non so perché ma quando mi sei vicino… mi stai molto simpatico. Tu pensavi che io ti odiassi, non è vero!”.