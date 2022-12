Charlie Gnocchi rientra in casa: Antonino sconvolto, pubblico scioccato

La fortuna premia Charlie Gnocchi: prima eliminato dal pubblico ma poi di nuovo nella casa del Grande Fratello VIP 7

E alla fine Charlie Gnocchi, è ancora un concorrente del Grande Fratello VIP 7. Un concorrente che avrebbe dovuto subire la stessa sorte di Elenoire o quanto meno di Ciacci, con un televoto per decidere se farlo restare o meno 2 mesi fa, e invece…Continua a usare parole vergognose nei confronti delle donne, ad avere atteggiamenti imbarazzanti nei confronti di altre concorrenti, come Oriana ad esempio. Eppure è sempre lì. Senza che nessuno spenda per lui parole di disapprovazione, senza che nessuno commenti mai i suoi modi di fare. Il pubblico aveva avuto la possibilità di “farlo fuori” e lo aveva scelto, nonostante l’altro avversario fosse altrettanto meritevole di lasciare la casa, Attilio Romita. La fortuna bacia Charlie Gnocchi che ieri sera, dopo la sua eliminazione con il 60% dei voti, ha avuto modo di tornare nella casa del Grande Fratello VIP 7. E Antonino, non era il solo a essere sconvolto. Anche il pubblico è rimasto parecchio scioccato e basito….Quando si dice il caso, proprio a Gnocchi infatti, è finito il bussolotto con il biglietto di ritorno…Non l’avremmo mai detto.

La reazione del pubblico al rientro in casa di Gnocchi

Non tutti si sono goduti questo momento, visto che si era fatta na certa, come si suol dire in questi casi. Ma chi era davanti alla tv, ha scelto di commentare con parole molto dure il rientro in gioco di Gnocchi.

Sulla pagina FB del GF Vip, non sono mancati i commenti di questo genere, rivolti a Charlie. Paola ad esempio scrive: “Se vuoi che i tuoi figli abbiano, giustamente, un buono esempio da te, allora inizia a comportarti da ” padre e da uomo” evitando certe frasi e/o scene davvero oscene da quindicenne con esplosioni ormonali…“. Serena invece ha commentato: “Il rientro di Gnocchi…a dir poco vergognoso. Cosa dire poi di Signorini che gongola per il web che sarebbe insorto perché lo odia? Stiamo facendo il loro gioco, purtroppo.” Rocca invece ha commentato: “Come sempre gnocchi quando parla deve lavarsi la lingua, è una persona sporca e quello che ha detto ad Antonino avrebbero dovuto farlo uscire immediatamente, il lupo perde il pelo e non il vizio.”

E voi cosa ne pensate di questo ritorno nella casa?