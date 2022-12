Edoardo Donnamaria sintetizza perfettamente quello che Attilio Romita è stato: il discorso impeccabile

Con grande lucidità Edoardo Donnamaria ha sintetizzato in modo perfetto quanto è stato squallido l'atteggiamento di Attilio Romita nei confronti di Sarah

Nella puntata del 12 dicembre 2022 del Grande Fratello VIP 7, Edoardo Donnamaria ha avuto finalmente la giusta lucidità che troppe volte perde a causa della sua storia con Antonella Fiordelisi. Questa volta ha tenuto il punto e dopo aver sentito le parole di Attilio Romita, nei confronti di Sarah Altobello, ha fatto un discorso che prima di tutti, all’ex giornalista, avrebbe dovuto fare il conduttore. Ma ormai da Signorini non ci aspettiamo nulla. Fortunatamente, le parole di Edoardo sono arrivate al pubblico, anche se il Donnamaria aveva fatto nel corso della pubblicità ( chi era sintonizzato sul canale 55 ha avuto modo di ascoltare il suo discorso in modo integrale) e non su Canale 5. Ha poi ripreso parola anche in diretta, sintetizzando quello che aveva detto prima. Peccato che in questa arringa, non abbia avuto al suo fianco Antonella Fiordelisi, che avrebbe dovuto comprendere che lo stesso atteggiamento avuto con Sarah, Attilio lo ha da sempre con lei. Ma non lo ha fatto, andando pochi minuti dopo ad abbracciare Romita…Ma torniamo al perfetto discorso di Edoardo, che ha spiegato in modo impeccabile, quello che Romita è stato nei confronto di Sarah: “Classista, materialista, sessista, tutte ce l’ha. Che schifo ha fatto. Ha dato della mign**ta a Sarah praticamente. Sta roba mi fa ribollire il sangue. Questo ha fatto 35 anni di tv e dice ste scemenze davanti a milioni di italiani? Ste cose le combatto nella vita.“

Per chi si fosse perso la puntata di ieri del Grande Fratello VIP, molto in sintesi, il Romita ha spiegato che Sarah non potrebbe mai essere la sua compagna. Lui frequenta un certo tipo di ambienti, Sarah è troppo fru fru, i suoi amici di certo non potrebbero sedersi al tavolo con lei. Nessuno si è inalberato più di tanto però, eppure la discriminazione è stata la stessa, anzi più pesante, di quelle che Elenoire, ad esempio, dice di aver ricevuto. Fortunatamente ieri abbiamo avuto Edoardo, lucidissimo sulla questione.

Edoardo Donnamaria su Attilio Romita: parole perfette

Donnamaria ha continuato: “Si vergognerebbe di lei a portarla dai suoi amici? Ma chi frequenta questo qui? Ma chi sono sti amici? Dai che orrore. Sono davvero schifato. Ste cose non si possono dire. ;a chi ca**o si crede di essere quello? C’aveva ragione Luca Salatino che lui è così. E come fa Antonino a difenderlo? Purtroppo quando sei stu**do sei stu***o. Lui è indifendibile adesso ha detto delle robe schifose da vomito.“

Edoardo ha davvero mal digerito quelle che sono state le parole di Attilio, ripensando anche al fatto che Sarah è stata vicina all’ex giornalista e non si aspettava che verso di lei avrebbe avuto questo atteggiamento. Ha aggiunto: “Le sue sono min**ate. Per me è follia quello che è successo. La frase che ho sentito dire contro Antonella era già schifosa ‘Daniele è un imprenditore di successo, non si può far rompere i co****i da una ragazzina che fa l’influencer’.”

E poi la conclusione: ” Io spero che Mimma sia più schifata adesso dalle cose appena dette che dai comportamenti con Sarah”. Concetto che ha ribadito anche in diretta su Canale 5 quando Signorini gli ha chiesto cosa pensasse di quello che stava accadendo.