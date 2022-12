Per Antonino Spinalbese nessuna foto di Luna, risponde Belen

Belen Rodriguez svela perché Antonino non ha ricevuto la foto della figlia Luna al GF Vip

Belen Rodriguez accusata di non avere mandato nessuna foto della figlia Luna ad Antonino Spinalbese nella casa del GF Vip risponde e svela tutto. Belen cerca sempre di non commentare cose così private, non gradiva l’ingresso di Antonino al GF Vip e questo non è un mistero ma lui continua a ripetere che il regalo più grande sarebbe quello di ricevere la foto della figlia. Spinalbese racconta sempre che è lei la donna della sua vita, che se deve pensare ad un’altra compagna deve anche pensare ad una donna capace di stare anche accanto a Luna. La colpa è di Belen? Per molti è così, è lei che non vuole mostrare la figlia in televisione. Tutto falso e questa volta Belen Rodriguez svela tutto, si difende, allo stesso tempo sembra attaccare ma usa solo poche parole.

Perché Antonino Spinalbese non ha una foto di Luna al GF Vip?

“Manda una foto al padre che sta al Grande Fratello Vip da quasi 3 mesi e ancora non gliela hai fatta avere, sarebbe un bel gesto per lui” è un utente che scrive a Belen, commenta il video con la sua piccolina. La Rodriguez risponde con pochissime parole: “Nessuno lo ha mai vietato” e non aggiunge altro.

Significa che ha già ha fatto avere agli autori del Grande Fratello Vip le foto della sua bambina o che Antonino Spinalbese non ha mai fatto alcuna richiesta. C’è chi pensa che l’ex compagno di Belen dica che gli manca la figlia solo davanti alle telecamere ma che poi in realtà non senta così forte la mancanza.

Di certo Belen non avrebbe alcun problema a mostrare la sua bellissima Luna in tv al GF Vip, ha sempre fatto in modo che i suoi figli potessero vivere un legame forte con i rispettivi papà. Per Luna sarà più complicato, mentre per Santiago Stefano De Martino ha sempre fatto l’impossibile per esserci.