Edoardo Donnamaria dà della poco di buono ad Antonella, il padre della Fiordelisi lo difende: “Orgoglioso di lui”

Sta facendo discutere l'atteggiamento di Edoardo nella casa ma anche quello del padre di Antonella Fiordelisi fuori: ecco che cosa è accaduto

Edoardo Donnamaria nell’ultima puntata del Grande Fratello VIP 7 aveva fatto un sacrosanto discorso sull’atteggiamento di Attilio Romita. Aveva fatto delle precisazioni parecchio puntuali. Poi però anche lui se ne esce, con delle metafore non troppi simpatiche nei confronti della sua fidanzata e spesso parla delle donne con termini non esaltanti, e al contrario, offensivi. Il fatto che Antonella sia la sua fidanzata, non lo autorizza a darle della poco di buono, è chiaro. Non lo pensa, il suo discorso era metaforico ma è poco carino, questo è evidente. Chi non la pensa come noi è invece il padre di Antonella Fiordelisi che, dopo le parole di Edoardo, diventate virali sui social, si è subito schierato dalla parte del Donnamaria.

Il discorso di Edoardo Donnamaria

Tutto è partito dal discorso di Edoardo. Il ragazzo ha spiegato a Oriana e ad altri concorrenti che inizia a mal digerire i comportamenti di Antonella. Donnamaria ha spiegato: “A differenza sua non faccio le cose per darle fastidio. Lei mi fa passare la voglia. Ho sopportato di tutto per lei. Ormai fa certe cose che mi dico ‘non ci posso credere che l’ha detto seriamente’. Adesso non ho quella spinta verso di lei che avevo prima, quindi è un bruttissimo segno.”

E ancora: ” Ha delle cose ripetute nel tempo che diventano cose gravi e pesanti. Ora ad esempio sbrocca perché dice che faccio il provolone con Oriana. Mi ha pure detto ‘tu fai lo scemo con lei e io da domani farò la scema con Antonino e Luca Onestini’. Ma che modi sono ragazzi? “.

Nel suo discorso, Donnamaria ha detto: “Le ho spiegato mille volte che mi dava fastidio se faceva la cretina con Antonino. Ma lo dico perché lei all’inizio voleva Antonino. Lei ha avuto un passato con Antonino che mi ha fatto stare male.”

E poi la metafora: “ Se lei lo usa per provocarmi è gravissimo. Simile anche a un tradimento. Una volta io sono stato malissimo e il giorno dopo Antonella ha fatto la Z**** con lui tutto il giorno. Ci ballava, si strusciava e gli faceva le carezze”.

Le parole del padre di Antonella Fiordelisi

“Buongiorno” – ha scritto il padre della Fiordelisi questa mattina sui social-“Ho ascoltato e letto, ma Edoardo non va ascoltato e letto, va capito e sostenuto per l’uomo che non ha mai esitato di essere“. L’uomo ha poi aggiunto: “Ed io sono orgoglioso che sia quell’uomo e che sia nella vita di mia figlia. Dobbiamo essere orgogliosi entrambi, @VincenzoDonnamaria“. Il padre di Edoardo, chiamato in ballo, non ha commentato.