Michele d’Addetta e Solange Salvo mesi dopo Matrimonio a Prima vista Italia: l’annuncio è social

Mesi dopo la puntata finale di Matrimonio a prima vista Italia, come procede tra Solange e Michele, sono ancora una coppia?

Solange e Michele stanno ancora insieme ? Sono passati un po’ di mesi dalla puntata finale di Matrimonio a prima vista Italia, quella in cui, a fine estate, le coppie che hanno partecipato alla nuova edizione, sposandosi senza conoscersi, hanno raccontato come era andata la relazione nei mesi successivi. Michele d’Addetta e Solange Salvo sono state una delle coppie più amate di questa edizione. Con le loro fragilità, le loro problematiche ma anche il loro modo dolce di scoprirsi, aprirsi e innamorarsi. Per la coppia non è stato un percorso facile ma alla fine, avevano deciso di confermare la scelta presa, quella di restare marito e moglie, anche nei mesi successivi al gran finale. La puntata di Matrimonio a prima vista Italia, a giudicare dall’abbigliamento dei protagonisti, non è andata in onda più tardi del mese di settembre. Per cui sono passati altri mesi da quel giorno ed è per questo che il pubblico ha continuato a chiedersi come è finita per le coppie protagoniste. E visto che solo Michele e Solange sono rimasti insieme, tutta l’attenzione è per loro. Sono o non sono una coppia? Da poche ore Michele e Solange, hanno potuto riaprire i loro profili social ed è per questo che sappiamo come procede tra loro.

Michele e Solange sono ancora una coppia! I due pochissime ore fa, hanno postato la prima foto di coppia insieme sui social e hanno anche annunciato una bella novità. Nell’ultima puntata di Matrimonio a prima vista Italia, avevano parlato delle difficoltà date dalla distanza. Michele infatti ha una sua attività, una palestra a Torino mentre Solange fa l’infermiera a Milano. Alla fine pare che sia stata proprio la bella Solange a spostarsi. L’infermiera infatti ha chiesto di potersi trasferire in Piemonte e quindi i due hanno preso insieme casa a Torino! Una bellissima notizia per tutti i fan che da mesi fanno il tifo per questa coppia.

Il messaggio di Michele sui social

Poche ore fa la prima foto pubblicata sui social da Michele: “Destino o casualità? In qualsiasi cosa si creda, con noi è stato gentile. Da quel primo incontro in poi è stata responsabilità nostra regalarci momenti stupendi, costruire, portare tutto ad un passo dalla rovina, e anche lottare per rialzarci, ogni volta più forti ed uniti. Tutto è servito per portarci qui. CON LA CONSAPEVOLEZZA DI VOLER ARRIVARE MOLTO PIÙ IN LÀ. INSIEME. Ti amo“. Dolcissime parole per una nuova vita insieme. La risposta di Solange è altrettanto dolce: “Stiamo diventando la migliore versione di noi…piano piano….. insieme….non potevo desiderare di meglio da questa esperienza e da questa vita… grazie amore mio.”

Entrambi sui social hanno poi mostrato le immagini della nuova vita insieme. Il trasloco è appena iniziato, c’è tanto da fare ma tra Solange e Michele regna l’amore!