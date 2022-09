Solange Salvo e Michele d’Addetta stanno ancora insieme dopo la scelta a Matrimonio a Prima vista 6?

Solange e Michele stanno ancora insieme dopo Matrimonio a prima vista Italia 6? Ecco che cosa hanno deciso nella puntata della scelta finale

Solange Salvo e Michele d’Addetta sono ancora una coppia, stanno ancora insieme dopo la scelta di Matrimonio a Prima vista 6? Probabilmente la coppia formata da Michele e Solange è quella che ha fatto battere maggiormente il cuore degli spettatori più romantici che si sono affezionati a questa coppia. Solange e Michele si sono trovati sin da subito bene, tra di loro è bastato un solo sguardo per avere quella complicità che li ha portati a vivere un percorso sereno, durante il quale ce l’hanno messa tutta per conoscersi. Ci sono stati tra di loro, protagonisti indiscussi di Matrimonio a Prima vista Italia 6, sicuramente dei bassi ma i momenti “alti” sono stati tantissimi e il pubblico che ha fatto il tifo per loro, si è molto emozionato ascoltando i loro racconti e vivendo il percorso che li ha portati alla scelta finale. Perchè è arrivato anche quel momento: da oggi, 2 settembre 2022, è infatti disponibile su Discovery Plus, l’episodio con la scelta finale delle due coppie rimaste ancora in questo viaggio dei sentimenti. E così Michele e Solange, hanno fatto la loro scelta davanti agli esperti. Sono ancora una coppia o hanno deciso di divorziare?

Qui la scelta finale di Alex e Michela

Solange Salvo e Michele d’Addetta stanno ancora insieme?

Non sappiamo se oggi, 2 settembre 2022, Michele e Solange siano ancora una coppia. La puntata della scelta di Matrimonio a prima vista Italia dovrebbe esser stata registrata intorno al mese di febbraio-marzo del 2021. Per cui è difficile immaginare, così tanto tempo dopo, cosa sia accaduto tra loro. Possiamo però dirvi quello che è successo nel giorno della scelta davanti agli esperti. Si è capito infatti sin da subito che Michele e Solange avevano deciso di restare sposati ed essere quindi ancora marito e moglie. La bella infermiera ha fatto anche un passo molto importante, ha deciso di raccontare ai suoi genitori quello che le stava accadendo. Chi ha visto tutte le puntate di Matrimonio a prima vista Italia sa che Solange, per paura di un possibile fallimento, non aveva raccontato ai suoi, dell’esperimento. Con il passare del tempo però, quando ha capito che Michele era la persona giusta, ha deciso di informarli. Insieme a Michele si è presentata a casa dei suoi e ha raccontato loro quello che stava accadendo. Tutto è bene quel che finisce bene quindi, perchè ovviamente i genitori della ragazza, hanno compreso la sua scelta e sono stati contenti di vederla felice al fianco di Michele.

Ora bisognerà attendere la puntata speciale anche per capire se alla fine Michele e Solange hanno continuato a vivere a Rho oppure se hanno deciso di trasferirsi a Torino…Insomma di cose potrebbero esserne successe tante, quindi siamo curiosissimi di sapere come è finita tra i due, ovviamente sempre facendo il tifo per l’amore…