Micol ascolta di nascosto Tavassi sparlare di lei con Antonella e poi ha una crisi: urla in confessionale

Micol Incorvaia ascolta di nascosto una conversazione di Tavassi che sparla di lei con Antonella e va in crisi: urla e pianti in confessionale

Poche ore fa nella casa del Grande Fratello VIP 7 è successo davvero di tutto. Micol Incorvaia è stata protagonista di un momento molto forte. La ragazza infatti si è sentita male dopo aver assistito a qualcosa che non avrebbe voluto vedere. Ma andiamo per gradi. Edoardo Tavassi e Micol stanno affrontando l’ennesima crisi. Vorrebbero costruire qualcosa ma ci sono diversi ostacoli in particolare, a far arrabbiare il fratello di Guendalina, ci sarebbe stato il rifiuto di Micol, che non ha accettato di dormire con lui nello stesso letto. Le motivazioni date da Micol non sembrano aver convinto Edoardo Tavassi che non si spiega certi atteggiamenti e deluso anche dal fatto che la Incorvaia ha usato delle parole poco carine nei suoi confronti, si è sfogato con Antonella Fiordelisi. Quello che però i due non sapevano, è che a pochi passi dal bagno, in cui stavano parlando, c’era proprio Micol. La Incorvaia, seduta sulla sedia, ha ascoltato le parole di Edoardo e poi è esplosa. Non tanto per quello che il Tavassi stava dicendo, ma proprio perchè è andato a parlare di cose private, di lei, con Antonella, la sua nemica più grande nella casa. La Incorvaia ha avuto una vera e propria crisi che ha preoccupato, non poco, anche i telespettatori.

La crisi di Micol al Grande Fratello VIP 7

“Intanto chiamate qualcuno, mandatemi qualcosa perché mi sta scoppiando il cuore, ma proprio… Mi sta venendo un esaurimento nervoso. Ho fatto la pazza, mi devono ricoverare, mi sono messa a urlare e saltare. Tutto per colpa di un idiota. Si mette a parlare con quella che poi mi ride in faccia. Quella è una cretina. Esco, piuttosto me ne vado. Non mi deve più rivolgere parola. Quello va a sfogarsi con la prima co****a che mi odia. Questo ha detto le cose che io gli ho svelato nel van, anche i miei discorsi con la psicologa! Questa è pure violazione della privacy”.

Micol ci è rimasta davvero molto male e ha deciso di andare a sfogarsi nel confessionale ma ha urlato così forte che anche gli altri concorrenti hanno sentito le sue parole: “No ma basta! Anche il gesto di sparlare con loro! Lui fa una roba del genere svendendo la nostra privacy e intimità. Ma cosa ca**o...”