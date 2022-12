Antonino Spinalbese vuole lasciare il GF VIP: se ne andrà prima di Natale?

Antonino Spinalbese chiede al pubblico di non votarlo come preferito: vuole lasciare la casa del Grande Fratello VIP

Non è servita a quanto pare la presenza di Ginevra a dare della benzina fresca ad Antonino Spinalbese per la sua corsa in questo gioco. Il parrucchiere sembra avere intenzione di lasciare il Grande Fratello VIP 7. Lo farà prima di Natale? Non sappiamo se anche quest’anno i concorrenti avranno la possibilità di uscire prima delle feste. A differenza di quanto successo nelle edizioni precedenti, i vipponi del GF VIP 7 sapevano che il reality sarebbe durato a lungo. Sono passati tre mesi e Antonino sembra essere stanco, tanto da voler lasciare la casa. Ieri, dopo la puntata del Grande Fratello VIP, Spinalbese ha lanciato diversi messaggi al pubblico chiedendo di non essere votato tra i favoriti perchè vuole davvero lasciare il gioco. “No non mi dispiace assolutamente di essere finito in nomination. Gin, Antonino se ne vuole andare. Sì è la verità guarda. Ci sta la frase che mi pento… e secondo me non se la dovrebbe nemmeno prendere” queste le parole di Spinalbese dopo la diretta di ieri del GF VIP 7.

Antonino Spinalbese vuole lasciare il GF VIP?

Parlando con la Lamborghini in giardino, Spinalbese ha lanciato anche una sorta di appello al pubblico: “Pubblico, odiatemi vi prego. Sì in questo televoto odiatemi. Non pensavo davvero che sarei durato così tanto. Io poi non sono mai andato al televoto. Solo una volta ma era per il preferito. Però ho avuto una soddisfazione, Daniele che ha vinto contro Donnamaria. Ragazzi odiatemi davvero ve lo chiedo.“

L’ex di Belen ha aggiunto chiacchierando anche con Giaele: “ Sono felicissimo di essere andato in nomination , ma in sei è dura uscire. Sono stato qui 90 giorni e sono andato fuori di testa. Sì non si vede che sono mezzo impazzito?! Spero da la gente mi odi almeno un po’ ragazze. Non ci vuole nemmeno troppo ad odiarmi? Brava Giaele tu metti anche il carico così mi odiano più di prima”.