Dopo l’eliminazione definitiva di Lorenzo a Ballando, Selvaggia Lucarelli rompe il silenzio a modo suo

Per Selvaggia Lucarelli è arrivato il momento di dire la sua su quello che è successo a Lorenzo a Ballando con le stelle 2022

A quanto pare l’avverbio migliore da usare per Selvaggia Lucarelli , quando manca solo una puntata alla fine di Ballando con le stelle 2022 è FINALMENTE. Finalmente finisce il supplizio per Lorenzo Biagiarelli che a quanto pare non ha vissuto nel migliore dei modi la sua avventura nel programma di Milly Carlucci. Ci ha messo tanto impegno ma il fatto di essere “il fidanzato di” e forse anche di non avere una storia drammatica da raccontare alle spalle, di portare in pista la felicità e la “normalità” lo ha reso parecchio trasparente agli occhi del pubblico. Un po’ strano però perchè Lorenzo, alle prime puntate, era tra i più votati sui social. Chi ha ragione, la Lucarelli che ha più volte accusato la giuria di esser stata severissima con Lorenzo, facendo anche la lista di tutti gli aggettivi usati nei suoi confronti o Simone e Sara secondo cui la colpa sarebbe dell’antipatia della Lucarelli che di riflesso, ha colpito il suo compagno? Difficile a dirsi ma una cosa è certa: Lorenzo ha avuto un grande grande merito. Quello di aver usato i toni pacati, di non essersi mai alterato anche se qualche volta avrebbe avuto il diritto di farlo. Meriti che Selvaggia Lucarelli, gli ha riconosciuto con queste parole: «Comunque siamo davvero diversi, io ieri al posto suo tiravo fuori il lanciafiamme e me ne andavo via facendomi spazio tra la cenere. Lorenzo Biagiarelli sei Gesù».

Ci si aspettava quindi anche un altro commento da parte della Lucarelli, che ha dato un piccolo antipasto nella diretta di Ballando con le stelle. Aspetta però forse il gran finale, prima di dire quello che pensa realmente, come ha promesso, sul trattamento che è stato riservato al suo compagno da alcuni protagonisti di Ballando con le stelle 2022.

La Lucarelli mostra il suo pronostico sui social

Sabato sera, la giornalista, aveva dichiarato: “mi dispiace che non sia venuto fuori né Lorenzo per quello che è e né lui per come balla. Questo mi addolora perché alla fine si è preferita una persona che racconta barzellette sporche a un ragazzo pulito. Poi per me Iva Zanicchi può vincere. Io tifo per lo show, però mi dispiace che questo tipo di trattamento sia stato riservato soltanto a lui“. Ma che Lorenzo non avrebbe avuto nessuna chance per ritornare in pista, la Lucarelli lo sapeva bene ed è per questo che poche ore fa sui social, ha pubblicato lo screen di una chat scambiata con suo amico, che rivelava il pronostico per la serata dei ripescaggi!