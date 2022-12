Clizia Incorvaia e Guendalina Tavassi diventano cognate per amore di Micol ed Edoardo

Clizia Incorvaia e Guendalina Tavassi diventano cognate e sono felici per Micol ed Edoardo

Clizia Incorvaia e Guendalina Tavassi si sentono cognate, non lo sono davvero è ovvio, ma si sono incontrate e sono felici per Micol ed Edoardo, per il rapporto che è nato tra loro nella casa del GF Vip. Le due sorelle dei vipponi hanno trovato il modo perfetto per sostenerli, sono diventate amiche in breve tempo e adorano definirsi “cognate”. Non hanno alcun problema ad ammetterlo, anzi il contrario, a Clizia Incoravaia e Guendalina Tavassi i fratelli fidanzati piacciono tantissimo e vogliono dirlo a tutti. Clizia e Guendalina sono così diverse tra loro ma vanno molto d’accordo, sono complici per amore e magari anche per vittoria, quella che vorrebbero per Micol ed Edoardo nel reality show a cui stanno partecipando. “A grande richiesta la mia futura cognata” dice la Tavassi sorridendo e insieme promettono una diretta su Instagram.

Guendalina e Clizia pazze di Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi fidanzati

Questa è solo la loro prima puntata, le due sorelle hanno promesso ai rispettivi follower di fare molto di più e siamo certi che lo faranno. Tra il 37enne e la 29enne nella casa del Grande Fratello Vip tutto procede alla grande, l’amore è evidente e le cognate li adorano. Sperano che il legame prosegua anche nella vita reale e considerando che nessuno conosce Edoardo e Micol più di loro sarà davvero così.

Clizia Incorvaia era già entrata nella casa più spiata d’Italia per dare un messaggio ai vipponi che prendevano in giro sua sorella Micol, un messaggio perfetto, degno di una vera comunicatrice, senza rabbia e molto efficace. Poi nel gioco è entrato Edoardo Tavassi è tutto è diventato più bello per la sorellina di Clizia. Non ci resta che attendere il seguito, anche per le due cognate che a Roma non perderanno le occasioni per incontrarsi e sostenere la loro coppia del cuore al GF Vip.