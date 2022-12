I vipponi fanno infuriare tata Carla che tira calci e dire parolacce: è una furia al GF VIP (VIDEO)

I vipponi sono stati in grado di far sbroccare anche Tata Carla che alla fine scaglia un gran calcio nel di dietro a Tavassi

Quanto durerà Tata Carla nella casa del Grande Fratello VIP 7? La tata, è arrivata nel reality di Canale 5 per dare una mano ai vipponi e per preparare insieme a loro, i piatti tipici del Natale. Le cose però non stanno funzionando nel migliore dei modi. Alcuni concorrenti infatti, scherzano, a volte superando il limite con la tata, che nelle ultime ore ha avuto delle reazioni parecchio infuocate che sono diventare virali, con i video subito messi on line dagli spettatori del GF VIP. Sarà stata una scelta vincente quella di Alfonso Signorini? Perchè la sensazione è che per l’ennesima volta, i vipponi abbiano tirato fuori il peggio di loro, come è già successo in passato…La tata Carla, che stando alle indiscrezioni, sarebbe la tata di Signorini nella casa di Cortina, sta già rimpiangendo il suo ingresso nel reality di Canale 5?

Tata Carla tira un calcio a Edoardo Tavassi

Mentre alcuni vipponi hanno ascoltato i consigli di Tata Carla, cimentandosi con lei alla preparazione di alcuni piatti, altri concorrenti, hanno pensato invece bene di disturbare. E’ successo quindi che il Tavassi, Edoardo e Onestini, hanno iniziato a disturbare la tata e gli altri concorrenti. Quando il Tavassi ha iniziato ad assaggiare il cibo, prendendo qualcosa dalla pentola, ha provocato la reazione della tata che si è scagliata contro di lui con un bel calcio nel sedere. Sono iniziate poi una serie di battute, parecchio squallide…Ma non è una novità, ormai in quella casa, può succedere davvero di tutto.

“Ma porca troia, adesso fuori, fuori. Un po' scherzo ma adesso sono veramente incazzata. Fate i letti, ripulite il bagno, mettete a posto i piatti”Tata Carla ON FIRE 😭🔥#gfvip #incorvassipic.twitter.com/ILxWID4pPi December 21, 2022

Qualche minuto dopo Tata Carla ha perso davvero la pazienza con i concorrenti: “Ma porca tr***. Adesso fuori! Fuori! Un po’ scherzo, ma adesso sono veramente incaz***a, ma tanto. Fate i letti, pulite il bagno, andate altrove. Ragazzi, andate a declamare da un’altra parte. Qui c’è un piano di lavoro con gente che lavora. Adesso basta, ho perso la pazienza”.

Qui il calcio di tata Carla a Tavassi