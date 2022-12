Le minacce di Antonino fanno piangere Giaele che va in crisi: “Ci sto malissimo”

Giaele sembra essere molto provata dalla discussione e dalle minacce neppure troppo velate di Antonino Spinalbese

Nella casa del Grande Fratello VIP 7 nella giornata di ieri è successo un po’ di tutto. Ad esempio Antonino Spinalbese ha deciso di non dormire e anzi, si è confrontato con diverse persone. Ha litigato con Oriana ma anche con Giaele De Donà. Alla ragazza ha rinfacciato parecchie cose. Il parrucchiere dice di esser rimasto deluso dal suo atteggiamento ( ci sarebbe stata una alleanza con Oriana che non apprezza ma anche degli applausi fatti a Sonia Bruganelli non graditi). Antonino ha accusato Giaele: “Da te non me lo aspettavo perchè tu sai la verità su Oriana” ha detto Spinalbese. Giaele ha più volte provato a dire ad Antonino che lei sa essere lucida e che ha fatto notare a Oriana anche i suoi errori ma non per questo deve pensare che Antonino abbia fatto tutto bene. Spinalbese, sentendo le parole di Giaele si è parecchio inalberato: “Allora se vogliamo parlare di triangoli parliamo anche del nostro triangolo, lo sai che non ti conviene“. Le parole di Spinalbese hanno fatto intendere che tra lui e Giaele sia successo qualcosa e che abbiano entrambi deciso di non raccontare nulla, anche per il bene del matrimonio della influencer. Il duro attacco di Spinalbese e quelle che sono sembrate delle vere e proprie minacce, hanno mandato in crisi Giaele che ha pianto per molto tempo e si è sfogata con le sue amiche.

Giale sta male per Antonino: che cosa è successo

Giaele forse non si aspettava il duro attacco di Antonino e si è sfogata in lacrime con le sue amiche: “Ci sto di merda perché per me era un amico, lui ha voluto chiudere con me solo perché ho fatto un applauso in diretta. L’ho fatto quando Sonia ha detto che Antonino ha sbagliato a smettere di parlare con Oriana. E io ho applaudito perché lo pensavo davvero. Lui ha sbagliato. “

Giaele non cambia idea ed è convinta di aver fatto la scelta giusta. Ha continuato: “E ora lui mi ha espressamente detto che non vuole più parlarmi, mi ha anche minacciato dicendomi ‘vuoi che parlo che ti faccio fare una figura di emme‘, questo perché gli ho confidato delle cose mie personali. Ci sto malissimo. Ora però basta, non voglio più parlare di Antonino, sono cinque puntate che parlo di lui per i fatti suoi. Basta”.