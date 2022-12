Milena Miconi vuole già lasciare il GF VIP: “Sono un topo in gabbia”

Milena Miconi sta pensando di lasciare il Grande Fratello VIP e spiega ai suoi compagni il motivo

Milena Miconi è entrata da pochissimi giorni nella casa del Grande Fratello VIP 7 ma a quanto pare, sta già pensando di lasciare il gioco. Per chi entra dopo, e in questo caso sono passati tre mesi da quando il gioco è iniziato, non è mai facile trovare il posto giusto nel reality. E forse anche questo potrebbe aver influito sulla decisione di Milena e sulla crisi che ha avuto nella giornata di ieri. Una giornata tra l’altro non semplice durante la quale ha litigato anche con Dana, senza che avesse fatto nulla. Tante piccole cose che messe insieme, hanno portato la Miconi ad avere una vera e propria crisi. La concorrente, parlando con Antonino e Wilma ha spiegato che sta pensando di lasciare il gioco. Le mancano moltissimo i suoi figli ed è per questo che forse ha fatto una scelta sbagliata, non considerando che sarebbe stato difficile vivere senza di loro.

Lo sfogo di Milena Miconi che pensa di lasciare il reality

“Non posso andare avanti così dico davvero. Mi mancano anche i miei figli, non ce la faccio senza vederli. Poi stare chiusa qui dentro in questa situazione. Io non c’entro nulla in questo contesto, non c’entro nulla qui dentro” sono state queste le parole di Milena Miconi. A quanto pare vedere il reality da casa è una cosa, vivere h24 sotto l’occhio delle telecamere è invece molto diverso. La Miconi ha continuato: “Ragazzi non riesco, ognuno è fatto a modo suo io sono arrivata al limite. C’è chi viene qui e gli fa bene, chi si libera di qualcosa, chi riesce ad esprimersi, io non riesco. Io non riesco, non riesco a superare questa cosa non ce la faccio. No Antonino non riesco, sto impazzendo. Non sto bene mi sento un topo in gabbia”.

Spinalbese è stato molto dolce con Milena e le ha ricordato che può andare via in qualsiasi momento, non è costretta a stare in casa: “Tu quando vuoi prendi e vai via. Cioè quando arrivi al punto massimo prendi ed esci. Cioè non è che sei trattenuta parliamoci oggettivamente. Cioè non è che c’è un obbligo. Devi tranquillizzarti e se non ce la fai puoi anche uscire“.