Milly Carlucci su Iva Zanicchi dice una cosa che nessuno si aspettava

Milly Carlucci dice una cosa su Iva Zanicchi e il pubblico che lascia senza parole

Milly Carlucci si prepara come tutti per la finale di Ballando con le Stelle e a chi voleva Iva Zanicchi fuori risponde come forse nessuno si aspettava. Venerdì 23 dicembre Ballando con le Stelle avrà la sua coppia di ballerini pronti ad alzare la coppa, ovvio che non saranno Iva Zanicchi e Samuel Peron ma la conduttrice non ha dubbi su Iva, la difende, altro che parole sconce. Milly Carlucci sempre così perfetta e attenta ad ogni virgola perdona l’irriverenza della Zanicchi, fa un bilancio del suo dance show e al Corriere della Sera elogia la cantante che si è messa in gioco, di lei si fida, non solo perché sa bene che sa quando fermarsi e se necessario chiedere scusa ma aggiunge anche che il pubblico, la gente, a casa parla proprio come lei.

Milly Carlucci dalla parte di Iva Zanicchi

Niente volgarità, per la Carlucci Iva Zanicchi non è volgare, non la pensa come Selvaggia Lucarelli. Anzi, ci tiene a precisare che è una donna straordinaria e con un grande senso dello spettacolo. “Sa molto bene quando deve fermarsi, è istintiva e al tempo stesso molto razionale. Conosce bene il pubblico – prosegue – Ci sta che ricorra a termini non da salotto, perché la gente nella vita non parla come nei salotti” ed è quest’ultima frase che non ci aspettavamo.

Ovviamente sulla parola rivolta a Selvaggia Lucarelli sa bene che ha sbagliato: “Le è uscita una parola sbagliata e ha capito: si è scusata in tutti i modi possibili e con grande umiltà”. E ha aggiunto: “Una signora di 80 anni che fa il giro di tutti i programmi per scusarsi mi sembra dimostri di non essere arrogante né supponente”.

Ci sembra tutto giusto, forse meno che la gente parla come Iva Zanicchi nella vita, magari non tutti. Le polemiche però sono state tante in questa edizione di Ballando. “Riscaldarci nelle polemiche è tipico della nostra passionalità latina” ha sottolineato la padrona di casa.