Selvaggia Lucarelli bacchetta Milly Carlucci: è il suo ultimo Ballando?

Botta e risposta tra Milly Carlucci e Selvaggia Lucarelli in attesa della finale di Ballando con le Stelle

Che bravi i protagonisti di Ballando con le Stelle nel riuscire a far parlare del dance show anche quando non è in onda. Milly Carlucci ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui difende un po’ tutti, da Iva Zanicchi a Guillermo Mariotto ma quando le viene fatto notare che forse Selvaggia Lucarelli andava supportata la conduttrice ha risposto che i membri della giuria sono bravi a vedersela tra loro e che in questo gioco lei è terza, concludendo che la sua giuria di Ballando è la migliore del mondo. Quindi, tutti restano al loro posto, Selvaggia Lucarelli più di tutti: “Selvaggia si fa notare ma tutta la giuria è composta da persone con grande carattere ed è ciò che ci vuole per fare televisione”. Milly Carlucci così conferma la giuria anche per il prossimo anno. A bacchettare la padrona di casa però è arrivato prima Fiorello con la sua pungente ironia e poi Selvaggia.

Tutto pronto per la finale di Ballando con le Stelle

Dopo aver ascoltato Fiorello e letto l’intervista di Milly sul Corriere, Selvaggia Lucarelli ha commentato sui social: “Sulle opinioni non mi pronuncio perché sono appunto opinioni. Però le card sono una novità. E il ripescaggio era tra eliminati, non tra eliminati e ritirati. E non era mai successo che non uscisse nessuno per più di metà delle puntate. Quindi un po’ di ragione Fiorello ce l’ha” per poi ricordarsi che Elisa Isoardi si ritirò i primi di novembre per due puntate e poi rientrò al ripescaggio a metà novembre.

La Carlucci non ha dubbi, nessuno è contro Selvaggia Lucarelli: “Ma chi siamo in fondo noi? Un gruppo di amici che si sfottono e dicono cose anche sopra le righe, ma alla fine sono amici. Giochiamo tutti al gioco della televisione che non cambia i destini del mondo. E’ un gioco per intrattenere che accende la passione, a noi italiani piace schierarci e dividerci”. Appuntamento a domani sera per la finale di Ballando!