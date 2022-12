Micol Incorvaia scoppia in lacrime, tutto l’amore di Edoardo Tavassi

Le lacrime di Micol Incorvaia che non racconta nulla ad Edoardo Tavassi del suo dolore

Quanto amore tra Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi: sono loro la coppia del GF Vip che piace sempre di più al pubblico, la coppia vera e mai eccessiva. Micol ed Edoardo sono nel van, Micol scoppia in lacrime, piange senza dire nulla al suo fidanzato. Edoardo cerca con infinita dolcezza di capire cosa la turba, cosa la rattrista ma la Incorvaia non vuole spiegare, sa che tra 5 minuti le sarà passato del tutto e non ha bisogno di altro che di restare lì con lui in silenzio attenendo un po’ di tempo. I toni sono così dolci, Micol Incorvaia con quel momento di sconforto, Edoardo Tavassi che si agita un po’ perché vorrebbe solo vederla sorridere, perché vorrebbe aiutarla ma non sa cosa fare. “Tra cinque minuti mi passa” Micol si asciuga le lacrime, le telecamere non perdono nemmeno un attimo della coppia.

Le lacrime di Micol Incorvaia

Ripete che non ha nulla ma non è arrabbiata, è solo triste, non confida il perché del suo malessere. Sono sempre più vicini, sono così veri e non più preoccupati di cosa possono pensare gli altri dall’esterno. Sarà fuoco di paglia o vero amore lo scopriremo presto ma intanto è una dolce storia d’amore. Chissà se Alfonso Signorini nella prossima puntata del 26 dicembre riuscirà a tirare fuori le parole alla sorella di Clizia Incorvaia, se a lui dirà cosa la rattrista fino a farla piangere.

“A me importa. Dai tesoro, me lo devi fare sapere perché ti giuro non riesco a capire. Vederti stare male, mi fa star male. Quindi io che voglio fare…voglio farti stare bene, per stare bene pure io” sono le parole di Tavassi a Micol che si asciuga le lacrime ma che ancora una volta capisce che ha scelto il concorrente giusto per innamorarsi davvero.