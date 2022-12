Andrea Delogu delusa dalla vittoria di Luisella Costamagna a Ballando con le Stelle 2022

Anche Andrea Delogu non trova giusta la vittoria di Luisella Costamagna a Ballando con le Stelle 2022

Luisella Costamagna ha vinto Ballando con le Stelle 2022 ma in molti sono d’accordo con Selvaggia Lucarelli, anche Andrea Delogu. Il regolamento di Ballando ha permesso alla Costamagna di vincere, la Delogu ovviamente faceva il tifo per Ema Stokholma, sono sorelle più che amiche; la conduttrice Rai confessa che è basita dalla vittoria, dal televoto, dal regolamento. La vittoria di Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca ha generato più di una polemica e delusione. Per settimane non ha ballato a causa di un infortunio, ha lasciato il dance show sperando di essere ripescata e di riprendersi per la finale, ed è andata davvero così. Tutto previsto dal regolamento di Ballando ma in molti hanno svelato la delusione.

Andrea Delogu tifava per Ema Stokholma

Ovvio il tifo per Ema: “Ci tenevo più io alla sua vittoria che lei. Ema era felice anche solo di partecipare. Ma posso dire che sono basita. Rivedrei i voti dal web e un po’ di regolamento” ha scritto Andrea. Ema è felice, ha trovato l’amore a Ballando con le Stelle e ha scoperto una nuova se stessa ma la Delogu non manda giù la sconfitta, soprattutto perché a vincere è stato chi per settimane si è riposato.

Anche lei la pensa come Selvaggia Lucarelli che ieri sera ha ribadito: “Luisella ha ballato per quattro, cinque puntate da seduta, in sostanza ha ballicchiato. Poi ha riposato cinque puntate, rientra e viene ripescata e gioca la finale. È giusto tutto questo? Non è giusto per gli altri ma anche per Garko che si è infortunato ballando, dopo 11 puntate. Lui esce e se ne va, lei ha avuto tempo di riprendersi e per me è tutto ingiusto nei confronti degli altri concorrenti”.

I vincitori però hanno già alzato la coppa, tutto si è svolto secondo regolamento ma la delusione è di molti.