Bufera su Ballando 2022: Codacons chiede accesso ai voti della finale

Il Codacons chiede accesso ai voti, c'è un dubbio forte sulla vittoria di Luisella Costamagna a Ballando con le Stelle 2022

Non si placano le polemiche sulla vittoria di Luisella Costamagna a Ballando con le Stelle 2022 e arriva la richiesta del Codacons di avere accesso ai voti della finale. L’associazione dei consumatori esprime gli stessi dubbi di chi crede che la finalissima di Ballando non sia stata regolare. La richiesta è quella di avere tutti i dati relativi ai voti arrivati attraverso i social nel corso della finale del 23 dicembre. E’ una vera bufera quella che si sta abbattendo sul dance show di Milly Carlucci, questa non è la solita polemica tra giuria e concorrenti, tutto va oltre perché a molti non è andata giù la vittoria di Luisella Costamagna. Il Codacons definisce tutto un vero caos, per questo vuole vederci chiaro e ha deciso di presentare istanza alla Rai per conoscere i risultati delle votazioni del pubblico. La prima a mettere tutto in dubbio è stata Selvaggia Lucarelli, non ha mai nascosto la sua opinione sul regolamento e sul ripescaggio, sui concorrenti ritirati.

Il Codacons lancia anche una stoccata a Selvaggia Lucarelli

La Lucarelli contro Ballando ma il Codacons aveva già parlato di conflitto di interessi della giurata per la partecipazione del fidanzato. Conflitto che presente o meno ha scatenato di tutto in questa edizione che per Milly Carlucci è epica, per altri sarebbe invece da cancellare.

“Le polemiche sollevate nelle ultime ore da Selvaggia Lucarelli in merito al trattamento riservato al suo fidanzato, Lorenzo Biagiarelli, quest’anno concorrente in gara, e il suo sfogo contro gli altri giurati e l’intera trasmissione, confermano tuttavia i dubbi sollevati in tempi non sospetti dal Codacons circa l’opportunità della sua partecipazione a “Ballando con le stelle”, con il conflitto di interessi che si è trasformato in un conflitto “bellico” tra la stessa Lucarelli, la giuria e gli altri componenti del cast, a dimostrazione di come le nostre perplessità fossero più che mai fondate e corrette”.

Quindi i dubbi restano molti, la certezza è che Alessandro Egger ha perso per i voti della giuria, tutta compatta, tranne Selvaggia, a favore di Luisella Costamagna. Il pubblico è deluso, la maggior parte voleva un altro vincitore, tra i due di certo Egger.