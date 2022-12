Luisella Costamagna commenta la vittoria a Ballando con le stelle e le polemiche

Luisella Costamagna parla della sua vittoria a Ballando con le stelle ma anche delle polemiche dopo la finale

E’ tempo di parlare anche per Luisella Costamagna che, dopo la sua vittoria a Ballando con le stelle, al Corriere della sera spiega che non si aspettava di poter arrivare ad alzare la coppia. Lei e Pasquale la Rocca hanno sperato di poter tornare in pista nella puntata del ripescaggio ma non si aspettavano, spiega la giornalista, di arrivare alla vittoria. E invece è successo, anche perchè Pasquale è un ballerino pazzesco, straordinario. Vincere 4 edizioni di Ballando su 4 non è da tutti, anzi, forse è uno dei pochi a detenere questo record. Luisella è stata molto brava ma bisogna ammettere che se tutti i giurati, a parte Selvaggia Lucarelli, hanno votato per la coppia, molto del merito va al maestro…L’edizione di Ballando che si è appena conclusa, è stata piena di polemiche anche per il fatto che Luisella si è ritirata e ha poi avuto modo di tornare in pista solo nella puntata del ripescaggio. Al Corriere della sera, la giornalista, spiega che cosa ne pensate delle polemiche che si sono scatenate, soprattutto contro di lei, in queste ore.

Luisella Costamagna rompe il silenzio

Nella sua intervista al Corriere della sera la Costamagna ha anche risposto alla domanda sul Codacons che ha chiesto chiarezza dopo la finale di Ballando, per la questione votazioni. La giornalista ha detto: “Non sono al corrente della polemica. Come ogni anno i voti sono pubblici, e quest’anno è stata anche messa in campo una “task force” col compito di “vigilare” che non ci fossero irregolarità, o “fluttuazioni” sospette nei voti. Questa edizione ha generato molte polemiche che poco hanno avuto a che vedere con i passi di danza, ma i crismi della competizione sono inevitabili in un programma di quattro ore che poi registra il 30 per cento di audience. A quanto ho visto, i voti che ci sono mancati dai social sono stati compensati dalla giuria, che ci ha votato quasi compattamente.”

Le polemiche non hanno però rovinato la festa di Luisella: “Trovo possa essere legittimo anche rovinare la festa, io mi sono giocata tutta me stessa, sono scesa in pista lavorando al meglio delle mie possibilità, i giurati possono giudicarmi come meglio ritengono, quello della giuria è un ambito da rispettare sempre e comunque. A “Ballando” la sfida era con me stessa in pista, e devo dire che il pubblico da casa ci ha sempre sostenuto compattamente.”