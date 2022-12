Natale amaro per Attilio Romita: nessun video dalla sua Mimma e dalla figlia

Natale amaro per Attilio Romita che scoppia in lacrime dopo aver ricevuto un regalo: la sua Mimma non si è fatta sentire?

Attilio Romita continua la sua avventura nella casa del Grande Fratello VIP 7 senza sapere che cosa ne sarà della storia d’amore con Mimma. Chi ha seguito le ultime puntate del reality sa bene che la donna, ha in qualche modo preso le distanze dall’ex giornalista del TG1. Ha inviato anche una lettera nella quale comunicava la sua decisione ( poi ha smentito però di voler lasciare Romita). Fatto sta che ieri, nella casa del Grande Fratello, per i concorrenti sono arrivati dei video messaggi pieni d’amore e di affetto. Non sono mancate le lacrime, le risate e la commozione. Tutti però hanno notato che Attilio Romita ha ricevuto un messaggio solo da parte di un suo cugino. Niente auguri invece da parte di Mimma, la sua compagna, ma neppure da parte di sua figlia. A proposito della figlia di Romita, il giornalista aveva raccontato, pochi giorni dopo il suo ingresso nella casa del Grande Fratello VIP che la ragazza, non era d’accordo con questa partecipazione. Per questo motivo i rapporti si erano raffreddati e lei gli aveva detto che non avrebbe preso parte a questa cosa televisiva. E infatti, neppure ieri, ha mandato un messaggio per suo padre, che quindi ha avuto solo degli auguri da parte del cugino.

Il regalo per Attilio Romita

C’è però chi pensa che Mimma si sia fatta sentire in qualche modo. Infatti Attilio ha ricevuto anche un regalo, un pigiama, con un biglietto. Il giornalista si è allontanato per leggere il biglietto e non ha detto nulla ai suoi compagni di viaggio. Poi è scoppiato a piangere. Potrebbero essere delle parole della sua compagna o magari un regalo di sua figlia? Non è dato sapere. Almeno per il momento. Domani sera invece ci sarà una nuova puntata del Grande Fratello VIP 7 e di certo ci sarà anche modo di commentare i regali.