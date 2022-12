Luca Onestini contro Soleil: “Mi ha tradito e quello arrabbiato dovrei essere io, si faccia una vita”

Stanco dell'atteggiamento di Soleil Sorge alla fine Luca si è sfogato, ricordando che è stato tradito mentre era nel reality di Canale 5

Soleil Sorge nella puntata del Grande Fratello VIP 7 ha avuto il ruolo di opinionista, vista l’assenza di Sonia Bruganelli. E proprio quella di ieri, è stata una puntata caldissima per il suo ex, Luca Onestini. Di conseguenza la Sorge è stata chiamata in causa più volte a dire la sua e tutti hanno notato che la bella influencer ha ancora il dente avvelenato. Luca non ha potuto fare a meno che commentare quello che è successo e alla fine, durante la pubblicità, ha detto ai suoi compagni di viaggio che è incredibile come sia stata ribaltata la situazione, visto che quello arrabbiato con la Sorge, dovrebbe essere lui.

“Dovrei essere io quello furioso e invece è lei. Qui il mondo va al contrario. Mi ha tradito lei e fa l’inca***ta? Non me ne frega nulla, che sia felice le auguro il meglio. Io nemmeno ho visto il suo GF Vip. Ero in Spagna a fare il mio reality” ha detto Luca Onestini stufo del fatto che la Sorge, abbia iniziato a commentare i fatti, senza essere obiettiva.

Le parole di Luca Onestini contro Soleil

Il vippone ha commentato: “Nemmeno ho rilasciato un’intervista contro di lei. Non capisco perché ce l’abbia così tanto con me. Sono passati 5 anni cavolo, come mai continua in questa direzione?!“.

Luca ha quindi deciso di raccontare agli altri concorrenti quello che è successo in passato: “Venne in casa mio fratello ad avvisarmi. Fecero vedere anche le foto di lei con l’altro. Fai conto Luca Salatino entra qui, poi dopo poche settimane fanno vedere Soraia con un altro. Io non sapevo nulla. L’unica cosa che mi fu detta è stata ‘se vuoi la porta rossa è aperta’. Ma con il cavolo che uscivo per lei che mi aveva tradito.“

E poi il duro affondo: “E da quella volta lì ogni tot lei e sua madre dicono cose contro di me. La mamma ha detto che a Soleil di me non fregava nulla e che mi vedeva solo come un trofeo da prendere. Non la odio, per me non esiste più, non voglio più vederti o sapere niente. Cavolo questa è ancora inviperita. Ma come stai? Fatti una vita! Ma chi la considera quella. E invece lei continua a cadenza regolare”.