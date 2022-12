L’Ira funesta di Oriana Marzoli contro Antonella Fiordelisi: “Sei una stron**, godi nel far litigare gli altri”

Ennesima lite nella casa del Grande Fratello VIP 7: Oriana e Antonella si scontrano, ecco che cosa è successo

Oriana furiosa nella casa del Grande Fratello VIP 7. Il motivo? Antonella Fiordelisi. E che novità. Tra le due è scoppiata pochi minuti fa l’ennesima litigata ma questa volta a perdere la pazienza è stata Oriana Marzoli. Tutto è iniziato da una confidenza che Antonella ha fatto a Sarah Altobello, che riguardava la puntata di lunedì sera quando lei e Oriana, si sono ritrovate insieme nello studio del GF VIP per attendere l’esito delle votazioni. Poi hanno parlato del fatto che questa cosa, le ha in qualche modo unite per la serata. Si sono quindi ritrovate insieme a parlare delle nomination e Oriana avrebbe fatto capire alla Fiordelisi, che se c’era una persona da scegliere, da mandare subito al voto, forse il nome da fare era quello di Sarah. La Marzoli, secondo Antonella, le aveva spiegato lunedì, che dato quello che avevano vissuto insieme, se fosse toccato a lei scegliere, avrebbe scelto Sarah. Le parole della Fiordelisi hanno toccato l’Altobello che ha quindi deciso di chiedere spiegazioni direttamente a Oriana. A questo punto la Marzoli stanca per l’ennesima provocazione fatta da Antonella, ha sbottato.

L’ira funesta di Oriana contro Antonella Fiordelisi

Le urla di Oriana contro Antonella Fiordelisi: “Dove ca**o è quella ridicola? Quella deve rompere i co***ni tutti i santi giorni. Parla male a Sarah e dire cose non vere per farmi litigare con lei. Sei una brutta bugiarda, fatti i ca**i tuoi, trova qualcosa da fare rompi co***ni. Ma non ti stanchi mai di rompere i co***oni tutti i sacri giorni?! Oggi sbrocco, questa non mi conosce… dov’è questa deficiente, dove ca**o è la deficiente della casa? Tu godi nel far litigare gli altri.“

A detta di Oriana, quello che è successo, è in parte vero, nel senso che lei lunedì sera, non avrebbe scelto Antonella. E ha commentato: “Tu sei una stro**a, sei cattiva, a te non si può mai fare un pensiero carino. Lei trasforma una carineria in una cattiveria per infangarti. Non sei vera sei una falsa e cattiva che vuole farmi litigare. Tu godi nel far litigare gli altri.“

La Marzoli è esplosa: “E non dirmi che devo stare zitta! Quando tu vuoi rompere i co***ni li rompi e non chiudi la bocca e lo stesso faccio io. Tu sei una m**da. Le figure di m le fai tu tutti i giorni. E mi dici di non urlare? Sei quella che urla di più. Urli per dire al tuo cane cosa deve fare ogni giorno, urli contro tutti ogni giorno”. A detta di molti tra l’altro, la frase sul cane, sarebbe una frase molto cattiva indirizzata a Edoardo ma in tutta onestà, sembra essere solo una metafora che non ha a che fare con Donnamaria ( potrebbe essere di tutto, ogni caso).