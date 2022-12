Antonino Spinalbese fuori dalla casa del GF VIP a poche ore dal Capodanno: cosa è successo

Antonino Spinalbese è stato costretto a lasciare la casa del Grande Fratello VIP 7: ecco che cosa sta succedendo

I fan del Grande Fratello VIP 7 che stanno seguendo anche il 31 dicembre il reality di Canale 5 si saranno resi conto che Antonino Spinalbese non viene inquadrato dalla regia del programma. In realtà non si tratta di una scelta. Antonino in questo momento non è nella casa del Grande Fratello VIP 7. A poche ore dal Capodanno e dal cenone che anche i concorrenti faranno nella casa, Antonio ha lasciato Cinecittà. A dare notizia di quello che sta succedendo, la produzione del reality di Canale 5. Intorno alle 16 infatti, è stata pubblicata una nota che spiega che Antonino Spinalbese ha dovuto lasciare il reality per effettuare degli accertamenti. I concorrenti non stanno parlando di quello che è successo nelle ultime ore ad Antonino ma sappiamo che il parrucchiere ha dei problemi di salute legati al pancreas e quindi potrebbe aver avuto qualche disturbo particolare. Di certo è stato necessario l’intervento di specialisti ma speriamo che si tratti di un controllo rapido e che non sia successo nulla di grave. Questo l’augurio che dovrebbe essere quello di tutti. Purtroppo però in questi minuti sui social, che sono diventati davvero un posto molto brutto, leggiamo di frasi contro l’ex di Belen e di gente che gli augura persino di stare male e di non tornare più nella casa. Considerazioni assolutamente da non condividere.

Antonino Spinalbese fuori dal GF VIP

Per il momento non possiamo dirvi molto altro, restiamo in attesa di eventuali aggiornamenti. I concorrenti non si lasciano scappare nulla quindi non sappiamo se Antonino è stato davvero male o doveva fare degli accertamenti per via della sua malattia. Vi terremo comunque aggiornati con la speranza di vederlo tornare nella casa il prima possibile, a nessuno farebbe piacere trascorrere l’ultima giornata dell’anno in un ospedale o in una clinica!