Patrizia Rossetti si ritira dal Grande Fratello VIP 7: le motivazioni sono legate al covid?

Patrizia Rossetti ha rivelato che da tre giorni soffre di problemi di salute: prima l'addio al reality, poi le spiegazioni

Continua i fuggi fuggi generale dalla casa del Grande Fratello VIP 7. Poco prima di Capodanno, Luca Salatino ha lasciato il reality di Canale Cinque a causa della sua forte insofferenza causata dalla separazione forzata di parenti, amici e la fidanzata Soraya. Fuori dalla casa – seppur momentaneamente – anche Antonino che si è dovuto operare proprio a cavallo fra l’ultima settimana del 2022 e la prima del nuovo anno.

A lasciare definitivamente il gioco, stavolta, è stata Patrizia Rossetti: la celebre conduttrice e televenditrice di origini toscane ha annunciato la sua volontà a voler lasciare il programma Mediaset nel corso della puntata di prima serata del 2 gennaio 2023. A servirle la richiesta sul piatto d’argento, è stata una richiesta di chiarimenti fatta da Alfonso Signorini…

Patrizia Rossetti si ritira dal Grande Fratello VIP 7

“Questa sera, facendo una riunione con gli autori, ho avuto una notizia che mi ha un po’ destabilizzato. Perché mi hanno comunicato che tu vuoi abbandonare il gioco…” ha aperto così il discorso Alfonso Signorini nel corso della diretta e proprio in collegamento con Patrizia Rossetti, rimasta sola in salotto.

La conduttrice gli ha risposto trattenendo le lacrime: “Io non voglio. E non voglio che nessuno si preoccupi. Ma sono quindici giorni che non sto bene. Non so che cos’ho. Ho dolori nel corpo, nelle gambe... Tutto è partito nelle caviglie. Ho fatto le analisi e sembra che non ci sia niente di strano però sembra che ci sia una infezione, non così importante, che potrebbe essere legata al covid. Non so”.

Poi ha aggiunto: “Mi dispiace. Non riesco a stare attiva nella casa ma neanche mentalmente. È come avere un cagnolino che ti mordicchia continuamente. E il fatto di dover stare così, di non poter entrare in mezzo alle discussioni, alle cose belle, lo trovo sciocco. Sono tre giorni che non riesco a dormire: se sto ferma non sto bene, se sono in movimento è lo stesso Ho tentato di fare di tutto. Sono proprio dei dolori che vanno allo stomaco e alla testa“.

Nonostante le insistenze di Alfonso Signorini, che ha tirato in ballo una possibile patologia legata allo stress, Patrizia Rossetti ha spiegato di essersi già interfacciata con gli autori del programma, con la psicologa di redazione e soprattutto di aver preso pasticche per molti (forse troppi) giorni. A queste parole, Signorini ha fatto un passo indietro e ha lasciato alla Rossetti la facoltà di decidere la sua sorte. L’uscita è stata quasi un obbligo morale oltre che fisico.

Alfonso Signorini ha voluto porre l’accento finale su una sua ipotesi: Patrizia “deve farsi visitare in maniera più approfondita” a causa del cosiddetto “lungo covid”, ha detto il giornalista prima di consegnare Patrizia Rossetti alla porta rossa.