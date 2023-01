Ballando: Selvaggia Lucarelli potrebbe lasciare, ecco chi è sempre pronta a sostituirla

Il posto di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle piace a molti, ecco chi è pronta a prendere il suo posto

Selvaggia Lucarelli non ha ancora deciso se resterà a Ballando con le Stelle anche la prossima edizione. La Rai non desidera altri, vuole lei che però prende tempo. Il posto di Selvaggia Lucarelli piace a molti e c’è un nome più di tutti che gira nell’ambiente. La giornalista capace di creare polemiche, di resistere agli attacchi di tutti, di reagire, di sopportare tutte le antipatie possibili, di esagerare, di controllare ogni dettaglio, non sa se ha ancora voglia di far parte della giuria del dance show di Milly Carlucci. Torto o ragione la Lucarelli ha subito un gran numero di attacchi, mai difesa o con una difesa in alcuni casi ridotta davvero ai minimi termini.

Chi potrebbe sostituire Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle?

Non è difficile intuire che a sostituire la giornalista potrebbe essere una persona che è già parte del dance show e che non ha un ottimo rapporto con lei. Il nome è semplice, è quello di Sara Di Vaira. Dicono che questo sia il desiderio della ballerina. Non dimentichiamo che c’è anche Simone Di Pasquale ma lui è più per la pace che per la guerra.

Senza dubbio Sara Di Vaira avrebbe un posto di ben più rilievo, le sue competenze tecniche sono ovvie ma come sarebbe Ballando con le Stelle senza la Lucarelli?

L’ex insegnante di Ballando, in base a quanto riporta da Oggi, starebbe facendo di tutto per quel posto. In base a quanto rivelato da Davide Maggio la Di Vaira avrebbe già dovuto sostituire Selvaggia il giorno in cui ha perso la madre. Invece, la Lucarelli non mancò alla puntata facendo arrabbiare non poco la ballerina che in quella occasione sembra non le abbia fatto le condoglianze. Attendiamo il seguito, attendiamo soprattutto la decisione della giornalista, perché per Milly Carlucci e la Rai sembra non ci siano dubbi.