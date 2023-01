Dana nel letto con Daniele senza vestiti: Wilma Goich perde la pazienza e la rispedisce in piscina

E alla fine Dana Saber litiga anche con Wilma Goich dopo essersi infilata nel letto di Daniele senza vestiti

Dana Saber sta creando una serie di dinamiche davvero assurde in questi giorni. E’ una concorrente quasi perfetta per un reality se non fosse che la metà delle volte, fa cose completamente senza senso e supera ogni limite ( dagli elogi a Putin alle foto del calendario con un fucile). Lei litiga con tutti nella casa del Grande Fratello VIP 7 senza nessun motivo, per un piatto di pasta, per qualsiasi cosa che le venga in mente. Ieri sera, dopo aver passato tutto il giorno a litigare con i suoi amici-nemici vipponi ha persino deciso di andare a dormire in piscina. Wilma e Daniele si sono impietositi e alla fine hanno deciso di convincerla a tornare nella casa. Poi però è successo qualcosa che Wilma e Daniele non si aspettavano. Questa mattina sui social, sono diventati virali prima i video in cui Daniele prendeva sulle spalle Dana e la convinceva a dormire in casa, in camera da letto. Poi il video che mostra Dana entrare nel letto di Daniele praticamente senza vestiti. Quando Wilma ha scoperto quello che era successo ha chiesto spiegazioni a Dana, non comprendendo la natura del suo gesto.

Wilma Goich litiga con Saber e la rispedisce in piscina

Wilma ha quindi deciso di affrontare la Saber faccia a faccia e le ha chiesto che cosa fosse successo. Le ha ricordato che molto gentilmente lei e Daniele le si sono avvicinati ieri, dispiaciuti nel vederla da sola in piscina. Che l’hanno portata dentro e allora perchè infilarsi nel letto di Daniele nuda? “Non avevi il reggiseno ti ha visto Antonella” ha detto Wilma chiedendo spiegazioni a Dana che ha però negato. Poi ha cambiato versione: “non avevo la maglia ho chiesto a qualcuno di darmi una t-shirt ma qual è il tuo problema?” . Il tono di Dana è cambiato e alla fine lei e Wilma hanno discusso tanto che la Goich ha perso la pazienza: “Sai che cosa ti dico, tornatene in piscina che è meglio”.