Dana litiga con tutti e se ne va a dormire nella piscina del GF VIP 7 . Il gesto di Daniele stupisce

Dana Saber ha litigato con tutti nella casa del GF VIP tanto da decidere di dormire in piscina ma alla fine Daniele ha fatto un gesto inaspettato

Giornata di festa amara nella casa del Grande Fratello VIP 7. Forse la Befana ha portato pochi dolci ai concorrenti che hanno passato quasi tutta la giornata a litigare. In particolare Dana Saber, vera mina vagante di questa edizione, ha avuto da ridire davvero con qualsiasi altro concorrente nella casa, soprattutto con Oriana e con Giaele. Per tutta la giornata ieri sono circolati sui social video di queste discussioni e in uno in particolare, si vede Dana spingere Oriana per passare da una porta. Un gesto che molti spettatori hanno amaramente criticato. Un clima particolarmente teso quello che si respira nella casa del Grande Fratello VIP. Basti pensare che la scintilla di una delle litigate maggiori è stata un piatto di pasta. Quando i nervi sono tesi, si litiga davvero per ogni cosa, proprio come è successo ieri tra Dana e gli altri. Alla fine la Saber, stanca delle litigate ( e forse anche un po’ per attirare l’attenzione come sostiene una buona fetta di pubblico che segue la diretta sul Canale 55) ha deciso di prendere la sua valigia, un cuscino e qualche coperta e andare a dormire in piscina.

Dana Saber se ne va a dormire in piscina: il gesto di Daniele

Dana quindi ha preparato tutta la sua roba e si è trasferita in piscina per isolarsi. La concorrente in questi giorni ha anche accusato altri vipponi di essersi schierati contro di lei solo perchè è straniera, una accusa che è stata rimandata al mittente da tutti ( nella casa c’è Oriana che è venezuelana, George rumeno eppure nessuno ha mai parlato di odio contro concorrenti che non sono italiani). Daniele è stato il solo a provare un po’ di empatia per quello che stava succedendo e ha deciso di andare a parlare con Dana, accompagnato anche da Wilma che è sempre al suo fianco. Alla fine il Dal Moro ha caricato Dana sulle sue spalle e insieme sono tornati nella casa. Dana quindi non ha trascorso la notte in piscina come avrebbe voluto.