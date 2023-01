Riccardo Fogli sconsolato: “Io non ho bestemmiato, chiediamo il Var al GF VIP”

Riccardo Fogli a Verissimo nega di aver bestemmiato: ecco come sono andate le cose

Per la prima volta in tv Riccardo Fogli, dopo la squalifica record al Grande Fratello VIP 7. Si è preso il suo tempo e oggi nello studio di Silvia Toffanin ha raccontato quella che è la sua versione dei fatti su come sono andate le cose. Non ci sta a passare per un bestemmiatore: “Io che sono stato un chierichetto fino a quando sono diventato troppo alto, io che ho comprato un convento, vivo in chiesa, sono amico del parroco“. Il cantante è deluso e amareggiato per come sono andate le cose: non ci sta a passare per un bestemmiatore. E lo ribadisce anche nella puntata di Verissimo in onda l’8 gennaio 2023: “Io non ho bestemmiato”. Riccardo Fogli spiega: “Io so che ho firmato un regolamento, se il Grande Fratello dice che c’è stata una bestemmia io lo accetto, se mi dicono che c’è una espressione blasfema io lo accetto ma io non ho bestemmiato, si può chiedere il var al grande fratello?”. Queste le parole di Riccardo Fogli molto provato perchè spiega a Silvia, è davvero dispiaciuto anche per sua figlia. “La Madonna è mia madre, io non avrei mai potuto dire quella cosa contro la Madonna” ha detto il cantante nello studio di Canale 5.

Riccardo Fogli e la bestemmia al GF VIP

Silvia Toffanin, vedendo il cantante molto provato, gli ha consigliato di mettere da parte la strada dei reality per farlo sorridere, e di pensare solo alla musica. “Silvia io ti devo dire, con Karin guardo quando ci sono i reality e quando il mio manager mi ha detto che Signorini voleva parlare con me sono stato molto contento perchè mia moglie era entusiasta. Io sono sempre in giro per il mondo lei invece era felice di sapermi dentro la casa così lei e Michelle potevano guardarmi. Avevo fatto anche un gesto per mia figlia, che avrebbe capito che era un segnale per lei” dice il cantante con la voce rotta dall’emozione.

E sulla frase blasfema pronunciata ribadisce: ” Io mi sono svegliato, ho fatto colazione, Charlie Gnocchi mi ha detto una cosa sulle uova e io ho detto OH Madonna ma non ho bestemmiato”. Diciamo che nel video che tutti hanno visto ( e al Grande Fratello hanno audio migliori per verificare le parole pronunciate) si è sentito altro. “Per me questa è una mortificazione, io mi impegno e ci credo in un progetto sarei rimasto tutto l’anno” ha detto Fogli.