Dana vuole denunciare Luca Onestini e Oriana e chiede al GF VIP i video

Dana è pronta a denunciare Luca Onestini e Oriana stanca delle accuse che le sono state rivolte: ecco che cosa è accaduto

Stanno circolando in questi minuti in rete dei video che mostrano Dana Saber accusare Oriana e Luca Onestini di aver tramato contro di lei e di averle fatto delle accuse molto gravi. “Io vi denuncio” ha detto la concorrente a Luca come si vede nei tanti video diventati virali su Twitter. Il motivo? Tutto sarebbe iniziato da un paio di occhiali, quelli di Luca Onestini. Il vippone non li trovava, pare e alla fine ha cercato anche dove c’erano delle cose di Dana. La Saber ha pensato che Luca e Oriana abbiano creduto che lei li avesse nascosti non si sa bene per quale motivo. Il grande equivoco, secondo molti spettatori, nasce da un altro problema: la somiglianza tra gli occhiali da sole di Luca e quelli di Oriana. La Saber infatti credeva di essere coinvolta in un grande tranello, visto che pensava che gli occhiali che la Marzoli aveva in testa, erano quelli di Luca. Invece gli occhiali di Luca e quelli di Oriana sono molto simili ma non solo lo stesso paio. Fatto sta che Dana è convinta che qualcuno volesse farla passare per ladra. Luca ha preso la cosa sorridendo, trovando tutta la discussione surreale ma Dana era parecchio convinta delle sue intenzioni.

Dana vuole denunciare Luca Onestini

La Saber si sarebbe sfogata: “A me questa roba non fa ridere, non è una barzelletta. Adesso vi denuncio. Ora chiedo il video al Grande Fratello e se viene fuori il video, io vi denuncio”. Mentre Luca ha preso le accuse di Dana con il sorriso, Oriana si è sfogata con Daniele: “Quella bugiarda ha detto che mi denuncia, ma cosa vuole? Io qua dentro ho tre paia di occhiali, secondo te io uso i suoi? Ridicolo. In Confessionale mi hanno detto ‘risolvi perché è una cosa ovvia, dissociati‘, io mi sono innervosita. Quella bugiarda può spingermi, insultarmi, ma se mi dà della bugiarda mi dà fastidio e mi arrabbio. Con lei ho un auto-controllo impressionante, non potete dire che ha ragione lei”.

In realtà Dana parlando con Luca ha spiegato che è stata molto infastidita dal fatto che Oriana sia andata a svegliarla per chiedere degli occhiali di Onestini. Non solo, di insinuare che li avesse visti lei e che li avesse nascosti lei. “Casualmente lui è uscito dal bagno e va alla tenda e vede gli occhiali e li trova e lei , Oriana dice, basta parlare ed ecco gli occhiali” ha detto Dana parlando con George e con Luca. Quindi l’accusa mossa da Dana alla Marzoli e a Luca Onestini è molto chiara. Avrebbero finto di non trovare gli occhiali, per poi fare finta di ritrovarli dopo che le avevano chiesto dove fossero, come se li avesse fatti uscire perchp scoperta dai due. Per questo Dana ha chiesto al Grande Fratello i video per dimostrare la sua tesi, ossia quella che vogliono far credere che lei in casa rubi gli oggetti delle altre persone.