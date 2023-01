I Ricchi e Poveri a The Voice Senior: “Cerchiamo la voglia di vivere”

Pronti al debutto con The Voice Senior, ecco cosa hanno detto i Ricchi e Poveri

Il 13 gennaio 2023 al via la terza edizione di The Voice Senior e i Ricchi e Poveri sono la new entry attesa accanto a Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè. A TelePiù pronti sulle loro poltrone girevoli hanno spiegato cosa cercano a The Voice Senior, dai concorrenti che partecipano al programma del venerdì sera di Antonella Clerici. Dopo la morte di Franco Gatti non è semplice per Angelo e Angela, anche se lui aveva già da tempo lasciato il gruppo che era ormai diventato un duo. Ed è in due che i Ricchi e Poveri occuperanno la poltrona di The Voice Senior decidendo insieme per chi girarsi.

I Ricchi e Poveri pronti per The Voice Senior

“Si tratta di una meravigliosa opportunità e ne siamo lusingati. Siamo stati giudici di Sanremo Young, ma il ruolo di coach ci mancava”. Angelo e Angela sanno bene cosa cercano dai concorrenti di The Voice Senior, lo spiegano al settimanale: “Ognuno deve portare la propria esperienza e il proprio calore, non ci piacciono gli imitatori” chiarisce subito Angelo Sotgiu.

La Brambati aggiunge: “Aspettiamo l’interprete in grado di mettere in un brano la grinta e la voglia di vivere” e su questo sono del tutto d’accordo, la voglia di vivere, quella che deve esserci sempre, anche più presente quando non si è più giovanissimi.

“Io e Angela siamo perfettamente d’accordo. Qui verranno persone con il desiderio di realizzare il sogno di una vita intera. Noi li ascolteremo con attenzione”. Hanno gli stessi gusti, si conoscono da sempre e il consiglio è quello di lasciarsi andare alle emozioni: “Ma di metterci anche tutta la sicurezza che serve per una performance”.

L’appuntamento con The Voice Senior, la terza stagione, è domani sera 13 gennaio 2023 su Rai 1, una prima serata che promette nuove emozioni.