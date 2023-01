Che cosa hanno fatto a Capodanno i “colpevoli” di Amici 22? Tutte le teorie: dalla noce moscata alla fuga

Cresce la curiosità dei telespettatori: che cosa hanno fatto a Capodanno i ragazzi di Amici 22 puniti severamente dalla produzione? Spopola la teoria della noce moscata

Nel day time di Amici 22 di ieri, 13 gennaio 2023, per la prima volta si è parlato di quello che è successo a Capodanno. In realtà, sappiamo solo che i protagonisti del misfatto, sono stati puniti ma non è chiaro che cosa sia successo a Capodanno, tanto che tutto il pubblico, continua a chiederselo. Il problema è che non lo scopriremo mai, neppure nella puntata del 15 gennaio 2023 di Amici, che potrebbe essere una delle più viste di sempre vista la curiosità dei telespettatori. Ma non ci saranno rivelazioni. Tutto quello che sappiamo arriva e deriva dalle teorie sul web. Spifferi, rumor, confessioni, indiscrezioni ma di concreto non c’è nulla. Come vi abbiamo detto nei giorni scorsi, da quando la puntata di Amici 22 che vedremo domenica è stata registrata, circola in rete la famosa teoria della noce moscata. La pagina Twitter Amici News che segue il programma e lancia spesso le anticipazioni, ha ricevuto una segnalazione. Qualcuno ha raccontato che la notte di Capodanno Maddalena, NDG, Samu, Tommy Dali, Wax e Valeria la cantante appena entrata, avrebbero fatto qualcosa di molto particolare ( e gravissimo a detta della produzione). Secondo questa voce, i ragazzi si sarebbero sballati usando della noce moscata. E’ possibile farlo? Bhè a quanto si legge sui tutorila che parlano di “sballo legale” è possibile. La noce moscata può avere degli effetti paragonabili all’LSD se assunta appunto come droga. E può avere conseguenze: malessere, vomito, diarrea, forti mal di testa. E’ per questo motivo che la pista della noce moscata usata come droga, sembra la più percorribile. I ragazzi potrebbero aver fatto finta di cucinare qualcosa, ne avevano a disposizione o potrebbero averla assunta in bagno. Insomma fa ridere in apparenza, ma potrebbe essere accaduto. Perchè tra l’altro, la produzione, solo in un secondo momento, ha compreso cosa era accaduto, ben 6 giorni dopo. Possibile che i ragazzi sono stati male così tanto? La questione è particolare ma le nostre teorie, a quanto pare, non troveranno mai risposte. Dovremo forse aspettare la fine di Amici 22 e l’eliminazione dei protagonisti di questa notte brava per comprendere che cosa è accaduto.

Amici 22: che cosa è successo la notte di Capodanno?

Chiaramente quella della noce moscata non è la sola teoria. C’è chi pensa che i ragazzi potrebbero essersi allontanati per incontrare qualcuno o aver fatto entrare qualcuno, ma come è possibile? Con tutti i sistemi di sicurezza e con tutte le telecamere che ci sono nella casetta e fuori, è mai immaginabile una svista di questo genere? La produzione di Amici è anche responsabile della sicurezza dei ragazzi, difficile pensare che possa essere qualcosa di questo genere. Il fatto è che i ragazzi, sono stati isolati successivamente e questa cosa avrebbe fatto pensare a dei contatti con l’esterno. Ma immaginiamo che non sarà questo il problema visto che anche Angelina che non c’è stata a Capodanno, visto che è stata a Genova per il concertone, è poi tornata in casetta.

Tra le altre ipotesi anche quella dell’aver bevuto troppo. Ma anche questa non sembra convincente. Tra l’altro i telespettatori seguendo il day time ieri si sono anche accorti che molti allievi presenti in casetta la notte del 31 dicembre non si erano minimamente accorti di quello che era accaduto. Lo si è capito dai commenti fatti. Ed è per questo che la pista della noce moscata sembra essere la più credibile.