Dana Saber parla in arabo contro Giaele ma spunta la traduzione: “Mi farà il malocchio”

Dana Saber parla in arabo e dice di temere che Giaele possa farle il malocchio

Dana continua ad accusare i concorrenti del Grande Fratello VIP 7 delle stesse cose che fa lei: parlare in lingue diverse dall’italiano. E’ vero che Oriana e Luca lo fanno spesso ma sapete qual è la verità ? Che quello che i due dicono si capisce benissimo, perchè lo spagnolo, in Italia, è una lingua che tutti possono comprendere. Discorso ben diverso è per l’arabo, e visto che Dana parla in arabo, forse la sua scelta è più discutibile. Dana però non immagina forse che nel nostro paese, ci sono migliaia di persone che parlano in arabo e che si sono anche prese la briga ieri di rivedere alcuni video e fare la traduzione per spiegare quello che stava dicendo. E a quanto pare non ha detto delle cose molto carine sul conto di Giaele. Più volte nella casa la Saber ha ribadito di provare forte antipatia nei confronti di Giaele, una donna senza carattere con la quale non vuole avere neppure un confronto perchè a lei le donne senza carattere non interessano. Ieri però si è spinta ben oltre, come del resto ha fatto più volte senza che però arrivassero mai dei provvedimenti da parte del Grande Fratello VIP.

I telespettatori hanno tradotto le sue frasi in arabo e immaginiamo che la produzione si possa permettere di pagare un traduttore per verificare se è vero che Dana ha detto determinate cose e arrivare quindi poi a prendere il provvedimento. Si perchè le cose che ha detto la Saber, sono le stesse dette da Elenoire Ferruzzi, che si sta godendo il GF VIP a una poltrona, dopo esser stata eliminata in seguito a un televoto aperto sulla questione…

Le parole di Dana contro Gaiele

Stando alla traduzione che circola in rete, Dana avrebbe detto: “In nome di Allah, Dio clemente misericordioso, questa mi farà il malocchio, ha gli occhi spaventosi va a finire che mi darà il malocchio, e ha una fronte come un’autostrada. È gelosa… è gelosa”. Controllare, verificare e prendere dei provvedimenti?