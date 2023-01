Il ritorno dell’armadio al GF VIP Oriana e Daniele come Cecilia e Ignazio

Nella casa del Grande Fratello VIP 7 torna in voga l'armadio: Oriana e Daniele come Cecilia e Ignazio

E alla fine l’armadio è stato nuovamente usato, da chi? Da Daniele e Oriana. Si è visto nel day time del Grande Fratello VIP 7 in onda il 13 gennaio 2023 ma solo ieri sera si è avuta la reale conferma visto che poi Daniele e Wilma hanno parlato di questa scelta parecchio bollente. Non è la prima volta che i concorrenti usano il famoso armadio per farsi delle coccole o appartarsi, essendo il solo posto in cui a quanto pare, è possibile scappare dall’occhio delle telecamere. Come fecero Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser i primi a usare l’armadio per incontri ravvicinati. Cosa sta dunque succedendo tra Oriana e Daniele? I due negli ultimi giorni si sono molto avvicinati. E il pubblico si divide. Ci sono gli Oriele, i fan della coppia che sperano di veder nascere una bella storia d’amore e c’è chi invece dubita che questo accadrà mettendo in dubbio le reali intenzioni di Oriana che sarebbe interessata solo a farsi una storia per creare dinamiche e non ai sentimenti…

Le parole di Daniele dal Moro nel confessionale

“Visto anche il nostro rapporto nelle ultime settimane, ho deciso di essere un po’ meno netto. Voglio vivermi questa cosa con lei più alla leggera. Lei ha un carattere positivo e qui dentro mi aiuta a strappare un sorriso a passare dei momenti leggeri. […] Con lei sto bene, ma questo non vuol dire che mi fidi. So che spesso gioca, ma ho visto anche dei lati belli“ queste sono state le parole di Daniele che nel confessionale ha provato a spiegare come mai ha deciso di dare una svolta al suo modo di fare…Daniele successivamente si è confidato anche con Wilma Goich che è rimasta parecchio basita da quello che è successo: “Quale armadio? Dove vi siete chiusi? Ma l’armadio in camerona? Chissà se lo fanno vedere lunedì“. E bhè quasi sicuramente lo faranno vedere lunedì bisogna solo capire come ci arriveranno Daniele e Oriana lunedì. Ancora da alleati oppure no? Le questioni sono parecchie non ultima anche il fatto che Oriana non vorrebbe rovinare l’amicizia con Nicole Murgia alla quale a quanto pare, il bel Daniele piace davvero tanto.