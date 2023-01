Daniele e Oriana alla fine si baciano e cedono tra lacrime e recriminazioni. Dal Moro: “Non resisto”

Dolci parole per Oriana nella casa del Grande Fratello VIP 7: sono le parole di Daniele dal Moro che si dichiara a lei

Nella casa del Grande Fratello VIP 7, gli equilibri cambiano nel giro di pochissime ore. Vi avevamo detto che Daniele dal Moro, aveva voluto mettere in chiaro con Oriana Marzoli che tra di loro non ci sarebbe mai stato nulla. Le parole del veneto avevano ferito Oriana che non sapeva come reagire a tutto questo. La Marzoli ha cercato di capire, ha cercato un confronto e alla fine Daniele ha voluto spiegarle come stanno le cose e tra i due, c’è stato qualcosa. Forse non è la prima volta, forse non sarà l’ultima ma è chiaro che questo rapporto è parecchio altalenante. Non solo, Oriana ha paura che il rientro in casa di Antonino possa cambiare le cose, visto che Daniele è molto amico di Spinalbese. In un primo momento infatti i due si erano allontanati proprio a causa di Oriana ma poi, nelle settimane successive, hanno trovato un bell’equilibrio. Potrebbero cambiare anche tra di loro le cose? Questo lo scopriremo solo guardando le prossime puntate del Grande Fratello VIP 7 ma intanto possiamo raccontarvi quello che è successo nelle ultime ore nella casa. A poche ore dalla diretta del lunedì infatti, sono successe molte cose. Oriana e Daniele oggi si sono molto avvicinati e il Dal Moro, ha speso delle belle parole nei confronti della venezuelana.

Le parole di Daniele a Oriana: “Se sto con te è perché mi va di farlo, ma non significa che mi fido o che mi piace come ti comporti. Io non faccio i giochetti di cui mi accusi. Non sei nella posizione di pretendere nulla. Non paragonare quello che faccio io a quello che fai te. Se ho dormito con te è perché mi andava di farlo.“

Come vanno le cose tra Oriana e Daniele al GF VIP 7

Daniele ha quindi voluto fare delle precisazioni importanti e ha aperto il suo cuore a Oriana. Non solo, gli ha anche spiegato perchè quello che ha fatto con Luca lo ha amareggiato: “Io non ho nessun interesse per altre. Dana si è messa a prendere il sole addosso a me e mi accorgo che succede. Visto che a te piace fare la cretina e allora lo faccio anche io. Questa roba qui è quello che ti meriti. Io mi devo comportare bene con te? Che poi c’è un abisso! Io non Nicole e Dana non ho fatto nulla o comunque meno di quello che hai fatto te con Luca. E poi io non ho interesse con loro, ma solo verso di te. Tu interesse verso di Luca ce l’hai! Tu e Luca vi sareste avvicinati e sareste andati oltre se lui avesse ricambiato.

Daniele ha provato a spiegare quello che prova e lo ha fatto con queste parole: “L’altro giorno mi andava e sono stato nel letto con te. Se decido di stare con te e di farmi le coccole, chiamiamole così, è perché mi piace e ho voglia. Alla fine però quello che ci resta più male sono io. Perché io sono sincero! “.

Oriana è sembrata parecchio colpita dalle parole di Daniele che successivamente ha anche aggiunto: “Io queste cose le faccio con poche persone, solo quelle che mi interessano davvero. Ti sto parlando con il cuore e ti dico le cose vere che sento.”

Più volte Daniele ha spiegato che la razionalità lo ha allontanato da Oriana e glielo ha ribadito. Ma poi ha speso dolci parole per la Marzoli: “ Usando la testa io con te non ci avrei fatto nulla, ma purtroppo mi trovo bene con te e non resisto. Ti meriteresti che io chiudessi, ma non mi piace farti stare male, perché mi sono affezionato”.