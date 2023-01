Emily e Kobe dopo 90 giorni per innamorarsi stanno ancora insieme? La coppia fa il bis

Emily e Kobe di 90 giorni per innamorarsi sono ancora una coppia stanno ancora insieme si sono sposati? Ecco tutte le ultime news

Da due settimane è in onda su Real Time la nuova edizione di 90 giorni per innamorarsi. E’ uno dei programmi più amati della rete ( vi ricordiamo che si può seguire anche su Discovery Plus e su Prime Vide). 90 giorni per innamorarsi in Usa va in onda su TLC in Italia su Real Time dove nel 2023 è iniziata la nona stagione. Kobe ed Emily sono due dei protagonisti di 90 giorni per innamorarsi 9. I due stanno ancora insieme? Se lo chiedono i telespettatori che seguono con passione il programma e dagli Usa arrivano notizie molto interessanti sulla coppia! Emily e Kobe stanno ancora insieme? Grazie ai social, possiamo raccontarvi se Emily e Kobe, dopo aver partecipato a 90 giorni per innamorarsi, sono ancora una coppia e quindi una famiglia! Curiosi di scoprirlo e di sapere se Kobe ed Emily stanno ancora insieme, se si sono sposati?

Emily e Kobe di 90 giorni per innamorarsi stanno ancora insieme?

Emily Bieberly è una ragazza tipicamente americana, anzi tipicamente californiana visto che vive a Los Angeles. E’ nata nel 1991 ma è più che decisa visto che ha 30 anni e ha già due figli! Ebbene si, Emily è di nuovo mamma, lei e Kobe stanno ancora insieme e hanno avuto un altro figlio! Cosa sappiamo di Kobe ? KobeBlaise è nativo del Camerun. La loro storia d’amore nasce davvero per caso, un incontro del destino: i due si sono conosciuti in discoteca, sapete dove? In Cina… I due sembravano essere interessati solo all’avventura di una notte ma in realtà a distanza di tre anni, sono ancora una coppia. Le ultime foto sui social mostrano una famiglia serena e felice. Oggi Kobe ed Emily hanno due figli. I due sono felici in America e come si vede dalle foto sui social, hanno passato insieme sia il Natale che il primo dell’anno, oltre che la festa del Ringraziamento. Per loro dunque, tutto è bene quel che finisce bene!

Il matrimonio è stato celebrato pochi mesi fa: le prime foto sono state pubblicate sui social in estate, nel mese di agosto. Una dolcissima dedica da parte di Emily al suo Kobe: “Babe, you are the love of my life. I absolutely love doing life with you and being your wife. I can not wait to continue this journey together. Thank you for making me better. I love you forever bab” ha scritto la ragazza al suo neo marito.