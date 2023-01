Amici 22, Valeria si tira fuori dal Capodanno Gate e vuole la verità e i video e non è la sola

Dopo esser stata eliminata Valeria chiede che i video siano mostrati perchè non vuole che le siano accostate delle teorie inverosimili sui fatti di Capodanno ad Amici 22

Valeria non ci sta. Lo ha già dimostrato nel corso della puntata di Amici 22 che tutti abbiamo visto domenica, parlando con Lorella Cuccarini e lo ribadisce anche sui social. Il fatto che non sia stato detto in modo esplicito quello che è successo nella casetta di Amici la notte di Capodanno ha creato una situazione peggiore per chi come lei è stato coinvolti nel caso. Valeria vorrebbe che si vedessero i video di quello che è accaduto perchè non mostrare nulla ( nonostante lei comprenda la scelta fatta in tutela dei minori) lascia adito a interpretazioni di ogni genere. Valeria non vuole essere associata in nessun modo alle tante teorie che in queste ore sono circolate sui social. In particolare ha più volte detto di non aver mai avuto a che fare con la noce moscata e la teoria dello sballo con questa spezia. Lo ribadisce e spera che prima o poi tutta la verità su quello che è successo la notte di Capodanno ad Amici 22 venga fuori, visto che le piacerebbe dimostrare che non aveva avuto un ruolo nei fatti accaduti. Valeria non è la sola a fare questo genere di richiesta. Basta leggere sui social tutti i commenti del pubblico. Tutti vorrebbero vedere i famosi video, tutti si chiedono che cosa sia accaduto. E il day time di ieri che ha mostrato la spaccatura della classe in due, ha dimostrato una rottura che difficilmente si sanerà ma non solo. Non dire che cosa è accaduto, come giustamente fa notare Valeria, ha portato il pubblico e i fan di Amici 22 a fare delle tesi fantasiose, gravi, molto gravi. E a pagarne le conseguenze sono i “colpevoli” che in qualche modo saranno macchiati da questa situazione.

Anche i sostenitori di Wax vogliono vedere i video

C’è tra l’altro un corposo gruppo di persone, tutti i fan di Wax che non ci stanno nel vedere quello che sta accadendo. Wax, rinominato sia da Arisa che da Maria de Filippi come il capo branco, sta passando per il capetto della situazione, per la persona che ha tutte le colpe e che ha bullizzato compagni costringendoli a fare qualcosa. Per questo molti dei fan non solo sperano che questi famosi video vengano mostrati ma hanno anche raccolto immagini che dimostrerebbero come Wax sia molto dolce con tanti suoi compagni e non sia il bullo di periferia che in tanti hanno descritto.

La sensazione è che questi video non arriveranno mai e che solo dopo la fine del programma forse, gli ex allievi, potranno finalmente raccontare che cosa è accaduto a Capodanno.