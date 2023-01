Cattelan sul Capodanno Gate: “Ad Amici piangevano tutti”, racconta il dietro le quinte

Cosa ha visto e sentito Alessandro Cattelan dietro le quinte di Amici sul Capodanno Gate?

Anche Alessandro Cattelan ha detto la sua sul Capodanno Gate ad Amici, il conduttore è stato ospite della puntata di domenica scorsa e ha visto soprattutto il dietro le quinte. Per Cattelan non c’è dubbio: i ragazzi di Amici l’hanno combinata grossa, ma questo era ormai chiaro. Non si conosce ancora la verità sul cosa sia davvero accaduto la notte di Capodanno e in onda su Radio Deejay Cattelan ha raccontato che nascosti dalle telecamere piangevano tutti e che Rudy Zerbi era così arrabbiato da apparire una iena. La puntata del 15 gennaio 2023 di Amici non deve essere stata semplice da gestire, il ritorno dopo le feste, dopo il Capodanno, dopo avere scoperto tutto e con le punizioni in arrivo. Tommy Dali e Valeria Mancini sono stati eliminati ma dietro le quinte c’è stato molto altro e Alessandro Cattelan ha commentato la puntata, l’ha definita piccante.

Alessandro Cattelan, cosa ha visto dietro le quinte di Amici

Ieri il conduttore ne ha parlato nel suo programma radiofonico su Radio Deejay, ha parlato della punizione ai due allievi per i fatti di Capodanno. Si è divertito ma ammette che è stata una puntata molto particolare. Cosa ha visto e sentito Cattelan dietro le quinte di Amici?

“Questo weekend sono stato ad Amici, esperienza divertente ma sono capitato in una puntata piccante – ha aggiunto – Sono arrivato lì e tutti piangevano e si scusavano, dicevano “mi vergogno di quello che ho fatto”. Ho pensato ma che hanno fatto, hanno ammazzato qualcuno?”.

Ma cosa hanno fatto davvero i ragazzi di Amici a Capodanno? Mistero anche per gli ospiti, anche per lui. Sembra che solo i professori e Maria De Filippi sappiano tutto. “Erano tutti seri, mi hanno detto ” stavolta l’hanno combinata grossa”. Avranno combinato qualcosa nella Casa, non l’hanno detto neanche a me. C’era Rudy Zerbi incaz*ato come una iena, parlavano gli altri e lui ha anche richiamato un ragazzo tra gli allievi perché stava ridendo. Erano tutti delle iene, non me l’hanno detto neanche a me cosa è successo. So che li hanno puniti”. Il mistero resta e chissà fino a quando, chissà chi parlerà per primo o se tutti riusciranno a non dire niente, esclusi, delusi e colpevoli.