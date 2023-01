Tavassi butta la cenere nel bicchiere di Oriana che beve senza accorgersene. Scherzo imbecille

Lo scherzo di Edoardo Tavassi a Oriana non fa davvero ridere nessuno

A chi si meraviglia di quello che dei ragazzini nella casetta di Amici fanno a Capodanno, bisognerebbe mostrare quello che i 40enni fanno nella casa del Grande Fratello VIP 7. Come quello che ieri ad esempio. Edoardo Tavassi ha fatto con Oriana; uno scherzo per lui sicuramente simpatico, visto quanto ne ha sorriso insieme agli altri. Per il pubblico parecchio imbarazzante. Uno scherzo imbecille che non ha fatto ridere nessuno, se non i vipponi ai quali il Tavassi ha raccontato la sua bravata. Che cosa è successo? Il fratello di Guendalina Tavassi ha pensato bene di mettere della cenere nel bicchiere del vino di Oriana, vino che poi la Marzoli ha bevuto. E’ stato lo stesso Edoardo a raccontarlo al Donnamaria, mentre molti fan hanno invece sostenuto che si sia inventato tutto. Alcuni spettatori sono andati a scovare i video del momento in cui il Tavassi avrebbe buttato questa cenere nel bicchiere di Oriana che ha poi bevuto senza accorgersi di nulla. Immaginiamo che fosse una quantità infima, minima. Ma davvero c’è bisogno di questi scherzi per marcare il territorio? Per voler dire qualcosa? Non è anche questo fare delle cose negative contro una persona che diventa la vittima di scherzi imbecilli? Purtroppo è sempre più evidente che la reclusione forzata nella casa del GF VIP, dopo tanti giorni ( e non solo) tira fuori il peggio del peggio delle persone. Nessuno ha riso sapendo che nel bicchiere di Oriana c’era della cenere di sigaretta. Perchè questo scherzo, non fa davvero ridere. E se lo scherzo fosse stato fatto nei confronti di Micol, cosa avrebbe pensato il buon Tavassi? Molti fan del Tavassi hanno fatto notare in queste ore che tra Oriana ed Edoardo c’è un bel rapporto e che scherzano divertendosi e si fanno questi giochini a vicenda. Ma qui però siamo oltre, perchè non è un gavettone quello che abbiamo visto, a proposito di esempi da dare e di pubblico che da casa segue tutto…

Lo scherzo di Tavassi a Oriana fa davvero ridere?

Come sempre va detto, il pubblico si divide. C’è chi ha trovato pessimo il comportamento del Tavassi che poi ha raccontato della sua bravata a Donnamaria per ridere con qualcuno di quello che aveva fatto. E c’è chi invece ha pensato a uno scherzo come tanti, come quelli che si fanno nella casa del Grande Fratello VIP 7.