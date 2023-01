Amici 22 spoiler: Samu vs Paky chi ha vinto, Maria ancora nera

Come è finita la sfida tra Paky e Samu? Ecco le anticipazioni con la decisione della Celentano e la rabbia di Maria

E’ stata registrata ieri la nuova puntata di Amici 22 che andrà in onda il 22 gennaio 2023 su Canale 5. C’è grande attesa per la sfida che vedrà protagonisti Samu, il ballerino di Emanuel Lo e Paky, lo sfidante che era entrato nella scuola già la passata settimana in seguito alla punizione. Ricorderete che Samu aveva affrontato la prima parte della sfida con il ballerino ma poi il giudice esterno aveva deciso di chiedere anche una comparata prima di poter arrivare al suo giudizio. Ieri quindi, nella registrazione della nuova puntata di Amici 22 abbiamo assistito alla seconda parte della sfida tra Samu e Paky. Non sappiamo però quale è stato l’esito di questa sfida perchè la maestra Celentano ha deciso di interromperla per fare una proposta.

Per Samu quindi, le cose non si sono messe nel migliore dei modi. La maestra Celentano infatti, come rivelano le anticipazioni e gli spoiler di Amici 22 che arrivano dalla pagina Twitter Amici News, avrebbe chiesto di poter far entrare nella scuola Paky, ritenendolo un ballerino molto forte. Ricordiamo che al momento la maestra Celentano ha una squadra davvero fortissima formata da Isobel, Ramon e Gianmarco. A quanto pare però vuole anche Paky e infatti il ballerino ha avuto modo di entrare nella scuola con un banco in più. Mancano due mesi al serale e c’è tutto il tempo per fare bene a quanto pare, secondo la maestra Celentano. E Samu? Per lui non solo belle notizie nella registrazione di ieri di Amici 22.

Amici 22 spoiler e anticipazioni: una nuova sfida per Samu

Visto che la maestra Celentano ha interrotto la sfida del ballerino di Emanuel Lo, la produzione ha deciso che Samu farà anche un’altra sfida. Quindi lo rivedremo impegnato in un altro confronto. Non hanno vita facile i protagonisti del Capodanno gate…

Amici 22 la rabbia di Maria de Filippi

Che ci sia un clima teso lo si capisce anche dall’atteggiamento che Maria de Filippi ha avuto. Chi c’era in studio riferisce che la conduttrice si è molto arrabbiata per il fatto che Samu si è tolto la maglietta mentre Paky ballava in un momento in cui non era previsto.