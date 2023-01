Mohamed Abdelhamed e Yve Arellano sono ancora una coppia, si sono sposati? Stanno ancora insieme dopo 90 giorni per innamorarsi?

Mohamed Abdelhamed e Yve Arellano stanno ancora insieme? E’ questa la domanda che il pubblico di 90 giorni per innamorarsi si sta facendo, mentre segue le puntate della nona stagione del programma di Real Time. Il programma di TLC continua a essere amatissimo in Italia e fa ottimi ascolti sul canale 31 del digitale terrestre. Come saprete, la nona stagione, è stata girata circa un anno e mezzo fa e anche per questo, possiamo raccontarvi, tutto quello che è successo dopo i famosi 90 giorni. Mohamed Abdelhamed e Yve Arellano sono una delle coppie di questa nona stagione di 90 giorni per innamorarsi. Le cose tra di loro non sono andate benissimo, anzi… Nei primi episodi della nona stagione del programma, il pubblico ha imparato a conoscere Yve, una mamma single di Albuquerque, New Mexico. La donna ha incontrato via social Mohamed, tramite uno scambio di messaggi. Attratta moltissimo dalle sue foto, ha deciso di iniziare una conoscenza con il giovanissimo Mohamed. Quello che però Yve non immaginava è che il suo fidanzato, era alla ricerca di una donna che lo amasse come sua madre. Ma in realtà cercava una donna devota, pronta a cucinare, lavare, preparare, sistemare casa, cosa che a Yve, non piace…Come tutte le donne americane, anche Yve è per la parità, non di certo per essere la serva di un giovane fidanzato. I problemi per la coppia sono quindi iniziati da subito e via via, è stato un crescendo.

Mohamed Abdelhamed e Yve Arellano stanno ancora insieme dopo 90 giorni per innamorarsi

Non solo in casa. Mohamed si è mostrato da subito parecchio geloso della donna e in particolare dei suoi look. Li abbiamo visti litigare quando Yve ha indossato un bikini contro la volontà del suo fidanzato..C’erano quindi tutti i presupposti perchè questa storia finisse nel peggiore dei modi…A dispetto di quello che si poteva però immaginare, i due, complici in una relazione tossica, alla fine hanno deciso di sposarsi. Quindi si, si sono sposati ma resta un’altra domanda: oggi sono ancora una coppia? Mohamed si era detto convinto dell’amore incondizionato di sua moglie e poi, che cosa è accaduto dopo le nozze?

Mohamed Abdelhamed e Yve Arellano hanno divorziato dopo il matrimonio?

Questa coppia regalerà grandi soddisfazioni anche nelle puntate speciali di 90 giorni per innamorarsi. Infatti nell’episodio finale della nona stagione del programma in onda in Italia su Real Time, Yve rivelerà di aver trovato dei messaggi sul cellulare di quello che era suo marito, parecchio compromettenti. Non le è servito molto per capire che Mohamed la stava tradendo con altre donne. Mohamed chiamato dalla produzione a raccontare la sua verità non ha negato e ha confessato. Non solo. Il produttori hanno anche mostrato dei messaggi in cui l’uomo scriveva alle sue amanti che dopo il matrimonio avrebbe continuato a stare con Yve ma per finzione, fino a quando non sarebbe arrivata la green card. E poi avrebbe subito chiesto il divorzio. L’uomo però, nel corso delle riprese del programma, ha detto di essersi pentito per tutto quello che ha fatto e di voler stare con sua moglie. E a quanto pare, Yve potrebbe averlo perdonato. Le ultime foto di coppia dei due sono di giugno. Al momento però, dando uno sguardo al profilo instagram della donna, si può vedere che non posta mai foto in compagnia del marito. Sembra, da articoli pubblicati su diversi siti americani che si occupano di tv, che il divorzio tra i due sia realmente arrivato nel mese di settembre 2022. Inoltre, facendo delle ricerche in rete si scopre anche che tra i due ci sono stati diversi problemi. Yve è stata anche denunciata per violenza domestica. Insomma una storia non finita nel migliore dei modi.