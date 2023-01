E’ ancora lite tra Edoardo e Antonella. Donnamaria avvelenato: “Ti devi vergognare”

Ennesima litigata nella casa del Grande Fratello VIP 7 tra Edoardo e Antonella e c'entra in qualche modo anche Oriana

Piccole quieti, grandi tempeste. Nella casa del Grande Fratello VIP 7 le ultime ore sono state parecchio complicate per i Donnalisi. La coppia sta affrontando un altro momento di crisi. Il motivo? I realtà i motivi della litigata tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono diversi ma tutto è nato dal cambio di umore del romano dopo le nomination. In particolare Edoardo si è sentito in colpa per aver deciso di nominare Oriana Mrazoli e si è scusato con lei, molto dispiaciuto anche del fatto che lei anche questa settimana sia andata al televoto. Antonella ovviamente non l’ha presa benissimo e ha accusato Edoardo di diverse cose. Tra l’altro le ha dato anche fastidio il fatto che Donnamaria sia andato poi a scusarsi con la Marzoli. Antonella, che aveva finalmente apprezzato la presa di posizione decisa del suo fidanzato, è rimasta parecchio delusa da questo dietrofront. Edoardo però si è molto arrabbiato: “Io sono libero di sentirmi in colpa o dispiacermi se una persona a cui voglio bene va in una nomination difficile e io non me l’aspettavo? Sono libero o non sono libero?“. “Fai l’amico con tutti perché evidentemente hai paura delle nomination e di metterti contro il tuo gruppetto“, ha risposto Antonella. “Non mi sembra di fare il carino con tutti, con Antonino non ci diciamo una parola, così come con Attilio“ ha ribattuto Edoardo. La lite è avvenuta tra l’altro di fronte anche agli altri vipponi che prima dell’arrivo di Edoardo, stavano ascoltando i racconti di Antonella, delusa e amareggiata per l’atteggiamento del suo fidanzato.

La lite tra Edoardo e Antonella

“Qua c’è un clima di M, se io vengo da te e ti dico ‘Antonella mettiti in testa che io ad Oriana voglio bene’ te mi rispondi ‘Sei un cane non ti voglio più vedere’. Questa sei, accetta la verità dei fatti. Brava! Che tu mi dica che sono un cane perché sono andato da Oriana a dirle che mi dispiace? Ma te stai fuori di testa, cane lo dici a tua sorella, imbecille“: ha detto Edoardo.

Antonella ha provato a spiegare i motivi per i quali ha usato quelle parole e si è giustificata così: “Cane te lo dicono tutti quanti e in tre mesi sei stato zitto! Te lo dico io e sbrocchi“. Il Donnamaria questa volta ha poi risposto a tono: “E lo sai dopo che me l’ha detto Oriana cosa è successo? Che mezzora dopo è venuta piangendo chiedendomi scusa. Tu cosa hai fatto? Che sei andata a dormire in un altro letto. Ti devi vergognare“.