Per il serale di Amici 22 due ex allievi ed ex fidanzati in giuria? Il rumor

Per il serale di Amici 22 Maria avrebbe scelto due ex allievi come giudici, due ex che sono stati anche fidanzati...Avete capito di chi si tratta?

Il serale di Amici si avvicina, manca poco più di un mese e il talent di Maria de Filippi arriverà nelle case del pubblico al sabato sera. Il serale di Amici 22 come sempre, vedrà sfidarsi i talenti che si aggiudicheranno un posto nella fase finale e ci sarà una giuria fissa. Per il momento, Maria de Filippi, non ha ancora annunciato in modo ufficiale, i nomi dei tre giurati che arriveranno nel serale di Amici 22 ma non mancano le anticipazioni, i rumor e le indiscrezioni. Nelle ultime ore in particolare, ci sono due nomi che rimbalzano da un sito all’altro ( e sui social non si parla d’altro). I nomi sono quelli di due ex allievi di Amici che hanno avuto un ruolo speciale nel programma anche in questi anni. Ma non solo. Le persone che farebbero parte della giuria, sono anche legate da un passato sentimentale. Avete già capito chi sono i due ex allievi ed ex fidanzati che potrebbero essere giudici nella fase serale di Amici 22?

Amici 22 anticipazioni: per il serale due giudici molto speciali

Stando alle ultime news circolate in rete ( confermate da Novella 2000 e The Pipol) i due giudici scelti da Maria de Filippi per il serale di Amici 22 sarebbero Stefano de Martino ed Emma Marrone. Per quanto riguarda Stefano, il conduttore ha già avuto questo ruolo. Non solo, per i mesi primaverili, Stefano ha anche annullato alcune tappe del tour teatrale che lo vedrà protagonista, una conferma quindi al fatto che potrebbe aver chiuso un contratto per essere di nuovo giudice del serale. Emma invece, ha partecipato ad Amici in questi anni in diverse vesti. E’ stata coach, è stata guida, è stata più che presente. Ma non è mai stata una delle giudici in versione “fissa” nel programma di Maria de Filippi. Dopo l’esperienza a X-Factor potrebbe quindi vestire di nuovi i panni di giudice? Sarebbe molto interessante tra l’altro vederla di nuovo ad Amici, dove tutto era cominciato, accanto al suo ex, diventato prima fidanzato e poi ex, sempre in quello stesso posto.