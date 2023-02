GF Vip, Wilma Goich: ecco quanto ha guadagnato

Ecco quanto ha guadagnato Wilma Goich al GF Vip, un bel po' di solidi

Wilma Goich è tra gli ultimi vipponi che hanno lasciato il GF Vip, siete curiosi di sapere quanto ha guadagnato? E’ rimasta nella casa del Grande Fratello Vip per 123 giorni, per un totale di puntate in diretta che le ha fatto portare a casa sua un bel po’ di soldi. Wilma Goich è uscita alla 29esima puntata, presenze meritate perché la cantante non si è risparmiata, si è emozionata, ha emozionato, si è arrabbiata, ha giocato, ha superato momenti difficili confidando che non aveva più voglia di vivere. Wilma Goich ha anche parlato in tv delle sue corna, quelle subite negli anni da Edoardo Vianello. Al GF Vip ha preso il Covid, sembra si sia anche innamorata, di certo ha ricominciato ad avere voglia di amare. E’ stata il meglio e il peggio di se stessa, quindi vera, esattamente quello che si aspettavano gli autori del programma, quindi compenso meritato. Ma a quanto ammonta il cachet ricevuto da Wilma Goich per la sua permanenza nella casa del GF Vip?

Quanto ha guadagnato Wilma Goich al GF Vip

E’ la rivista Oggi a scrivere quanto avrebbe guadagnato la cantante: ben 8 mila euro a settimana. Basta fare due conti, 123 giorni nella casa e il risultato è consistente.

Oggi scrive: “Cifre, quelle di Wilma, che il reality si è potuto permettere solo nei mesi iniziali di messa in onda – aggiungendo – Il budget ora si è prosciugato e il Biscione ha dovuto ripiegare su nuovi e sconosciuti concorrenti a costi assai più contenuti”. In pratica all’inizio sono stati spesi tanti soldini per i concorrenti che sono entrati per primi nella casa ma poi hanno puntato, hanno dovuto scegliere, come è evidente, concorrenti meno costosi.

Forse i nuovi arrivati guadagnano 2 mila euro a settimana, non di più. Niente di ufficiale ma non è così difficile da credere. Sempre la stessa rivista riporta che uno dei vipponi più cari sarebbe stato Riccardo Figli, sappiamo però come è andata a finire. Il cantante non ha avuto nemmeno il tempo di terminare la sua giornata di lavoro nel reality che si è ritrovato fuori per una presunta bestemmia, quindi soldi risparmiati.