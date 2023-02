Amici 22 batterà Domenica In dopo Sanremo? Gli ascolti

Amici 22 vs Domenica IN: Maria de Filippi riuscirà a battere la puntata post Sanremo 2023 del programma di Rai 1?

Grande attesa anche oggi per i dati di ascolto, non tanto quelli della prima serata che vedranno il trionfo di Lolita Lobosco 2 ma certamente per i dati del pomeriggio. Amici 22 alla prova del 9: riuscirà a battere Domenica In ? Ce lo riveleranno come sempre i dati di ascolto relativi al 12 febbraio 2023. Dati con i quali saremo in grado di scoprire se Maria de Filippi è riuscita nell’impresa di far bene contro la puntata di Domenica In interamente dedicata a Sanremo…Non una missione facile: Domenica IN è partito a bomba: primo in scaletta Ultimo, uno dei più amati dal pubblico a casa e poi a seguire altri protagonisti di Sanremo. Lunga intervista a Marco Mengoni intorno alle 15,30 per continuare poi con altri artisti amatissimi almeno fino alle 1. Poi ovviamente il caos, come succede da anni visto che è del tutto impossibile governare la scaletta e si arriva alle 17,30 che un cantante entra, canta in playback e va via. Ma torniamo ad Amici 22. Missione non facile per Maria de Filippi che però nella puntata post Sanremo del talent, ha giocato un asso nella manica: Tiziano Ferro. Un giudice di primissimo livello su Canale 5 in una puntata in cui si deve fare davvero un grandissimo numero per battere Domenica In. Non sarà facile ma i miracoli si sa, possono avvenire…

Un piccolo miracolo in fondo, lo ha fatto anche C’è posta per te. Ieri si è letto tanto, sugli inutili ascolti di C’è posta, sui proclami di Mediaset. C’è sempre un velo di verità in ogni cosa. E la verità del sabato sera è stata che C’è posta per te in onda su Canale 5 ha fatto ascolti disastrosi per il prime time ma quasi 3 milioni di spettatori contro la finale di Sanremo sono tanta roba. E se riesci a portare via 1 milione rispetto all’edizione precedente al Festival, stai facendo cose buone e giuste. Per cui anche da Amici, ci si può aspettare un grande risultato, a prescindere da chi poi abbia vinto o meno. Sui social il programma è stato come sempre molto molto commentato per cui ci aspettiamo comunque numeri importanti.

Gli ascolti di Amici 22 per il pomeriggio del 12 febbraio 2023

In aggiornamento come sempre dopo le 10 con tutti i dati di ascolto.