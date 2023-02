Per il compagno di Gegia la tragedia della casa crollata in Turchia

E' una tragedia per il compagno di Gegia, in Turchia con il terremoto la famiglia di Mehmet ha perso tutto

La tragedia del terremoto in Turchia ha coinvolto anche il compagno di Gegia. Abbiamo conosciuto Mehmet seguendo il GF Vip e che tra l’attrice e il suo fidanzato turco sia vero amore o meno è ben altro di quanto accaduto a lui e alla sua famiglia. Il terremoto in Turchia e Siria ha causato purtoppo più di 40mila morti, un numero sconvolgente che non è ancora definitivo. Anche la famiglia di Mehmet sta vivendo il dolore immenso per avere perso tutto. Mehmet Bozkurt è il compagno di Gegia, vive a Nizip, anche se da quando l’attrice è uscita dalla casa el GF Vip si è trasferito da lei. E’ a Fanpage che lui ha dichiarato che a Nizip è tutto distrutto, che avrebbe voluto partire subito per aiutare la sua famiglia ma è rimasto con Gegia che racconta che Mehmet è collegato tutto il giorno con il suo Paese e che dal telefono si sento le urla degli sfollati.

Il dramma di Mehmet, il fidanzato di Gegia, per il terremoto in Turchia

Il fidanzato di Gegia è in continuo contatto con la famiglia in Turchia, cerca di avere sempre nuove notizie e nell’intervista ha spiegato che è una vera tragedia, che la sua casa è crollata ma che deve ringraziare Dio perché la sua famiglia si è salvata.

“La mia casa è crollata, ma ringrazio Dio che la mia famiglia, i miei genitori, i miei fratelli e mia sorella, si siano salvati. Nel mio paese non c’è più niente – ha spiegato Mehmet – è tutto distrutto e le case che non sono crollate sono pericolanti. Le persone dormono al freddo, sotto le tende”. Il suo primo pensiero è stato quello di partire per soccorrerli, ma gli hanno detto di rimanere qui al sicuro: “Anche perché raggiungere il mio paese sarebbe stato impossibile”.

Anche Gegia racconta: “Ci hanno chiamato la notte del terremoto. Saranno state le 4. Mehmet ha ricevuto una telefonata dalla sorella. E da quel momento non si è capito più niente. Stiamo vivendo giorni terribili”. La famiglia si è salvata perché si è svegliata in tempo, è riuscita a scappare ma adesso non hanno più niente, vivono sotto le tende mentre la terra continua a tremare.