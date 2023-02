Giaele nera dopo la lettera di Brad: “Mi ha rotto, dovresti venire a trovare tua moglie”

Giaele è stufa dell'atteggiamento di suo marito Brad e non lo sopporta più: lo sfogo nella notte

Giaele non ha proprio digerito la lettera che Brad le ha fatto avere in occasione di San Valentino. Si aspettava ben altro atteggiamento, si aspettava di ricevere una vera sorpresa, magari dopo tutti questi mesi in cui non lo vede, anche un incontro faccia a faccia. E invece nulla, nessuna parola d’amore, ma solo una brutta lettera, tramite la quale, per l’ennesima volta ha accusato sua moglie di aver mancato di rispetto, di aver avuto degli atteggiamenti che lo hanno fatto allontanare. Giaele non ha apprezzato per nulla questa missiva, anzi. E questa notte ha tirato fuori tutto quello che pensa e si è detta più che stufa di come suo marito si stia comportando: “Non sto male e mi dà rabbia perché non ho fatto nulla di esagerato. Qui è lui che sta svalvolando alla grande. Lui sta sfaciolando di brutto. E non penso proprio di dovermi preoccupare di nulla visto che qui ha sbagliato lui con queste parole. Io fuori sono così, anzi…“.

L’amaro sfogo di Giale De Donà contro suo marito

Giaele davvero delusa e amareggiata, ha parlato del suo rapporto con Bradford e si è detta più che stanca di come stanno andando le cose visto che da mesi, si comporta in modo impeccabile: “Ha rotto le pa**e posso dirlo? Sì me le ha rotte! Ma cosa vuole? Io continuerò a comportarmi così perché non mi sto comportando male o facendo nulla. Non ritengo di essermi comportata in maniera sbagliata adesso. Poi per San Valentino mi mandi una lettera così?! Quando è arrivata la prima lettera mi sono messa a piangere e stavo male. Ma adesso ho la coscienza pulita, so che non sto sbagliando nulla, non cambierò di una virgola, anzi, sono pure arrabbiata con lui.“

E poi: “Dovresti correre per venire a trovare tua moglie e avere un confronto. Non ‘se ti comporti bene vengo’. Ma che ca**o è? Sono piena! San Valentino, bell’anniversario sì… ma che è?! Adesso cosa ho sbagliato per sentirmi dire queste parole? Con Andrea non c’è stato nulla per meritarmi quello. Cos’altro ho fatto per farlo arrabbiare così?.”